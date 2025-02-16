Все так делают, а потом жалеют. Как на самом деле надо правильно хранить ножи на кухне

Ножи являются незаменимыми помощниками в процессе приготовления пищи - от нарезки овощей до разделки мяса. Однако для того, чтобы ножи оставались острыми и удобными в использовании, необходимо правильно их хранить и ухаживать за ними.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как не надо хранить ножи и как это делать правильно.

Как выбрать удобный способ хранения ножей

Правильное хранение ножей очень важно, ведь оно помогает поддерживать инструменты в хорошем состоянии и увеличивает срок их службы. Для этого существует несколько вариантов, от классических ножевых блоков до более современных решений, таких как магнитные линейки и органайзеры для ящиков.

Выбор метода хранения зависит от ваших личных предпочтений, размера кухни и стиля приготовления пищи. Например, для маленьких кухонь лучше всего подойдут органайзеры или магнитные системы, которые не занимают много места, но обеспечивают легкий доступ к ножам.

Блоки для ножей: преимущества и недостатки

Ножевой блок - это классическое решение для хранения ножей, которое дает возможность не только хранить инструменты в порядке, но и придавать кухне элегантный вид. В таком блоке есть специальные отсеки для каждого ножа, что позволяет быстро найти нужный инструмент.

Однако важно помнить, что блоки из натурального дерева могут быть чувствительными к повышенной влажности, что может привести к их деформации. Кроме того, если блок стоит рядом с раковиной или плитой, где есть повышенная влажность, нужно быть осторожным, поскольку деревянная поверхность может менять цвет или даже расширяться от влаги.

Также нужно заботиться, чтобы ножи не входили в пазы слишком туго, это позволит сохранить их остроту.

Блок для ножей - оптимальный способ хранения (фото: Freepik.com)

Чехлы для ножей

Если вы ищете способ хранить ножи скрыто или защитить их от механических повреждений, чехлы могут стать отличным выбором. Они часто оснащены фетровой подкладкой, что позволяет сохранять лезвия в чистоте и без коррозии.

Такой способ хранения прекрасно подходит для тех, кто имеет ограниченное пространство или нуждается в безопасном месте для хранения ножей. Стоит помнить, что чехлы не должны быть слишком тесными, чтобы ножи не повреждались во время их использования или хранения.

Магнитные линейки и органайзеры для ящиков

Для любителей минимализма и тех, кто хочет хранить ножи в открытом доступе, отличным выбором станут магнитные линейки. Они позволяют не только хранить ножи в порядке, но и придавать кухне стильный вид.

Такой метод хранения обеспечивает легкий доступ к инструментам, но нужно выбирать магнитные системы хорошего качества, чтобы избежать случайных падений ножей.

Другой вариант - органайзеры для ящиков, которые помогут поддерживать порядок на кухне и не занимают много места. Они удобны тем, что позволяют хранить ножи без риска их повреждения, а также экономят место в кухонных шкафчиках.

Магнитная линейка очень компактна и удобна (фото: Pexels.com)

Общие советы по уходу за ножами

Чтобы ваши ножи служили вам долго, важно за ними правильно ухаживать. Никогда не мойте ножи в посудомоечной машине, поскольку это может повредить лезвия и рукоятки.

Лучше мыть ножи вручную теплой водой и мягким мылом, а затем тщательно высушить их полотенцем, чтобы избежать появления коррозии. Всегда храните ножи в сухом месте, поскольку влага может привести к быстрому износу.

Для долговечности ножей также стоит регулярно точить лезвия и хранить их в специальных чехлах или органайзерах, чтобы избежать соприкосновения с другими предметами, что может привести к затуплению.

Чего нельзя делать с ножами

Существует несколько основных ошибок, которые можно допустить при хранении и использовании ножей, и которые могут значительно снизить их срок службы.

Прежде всего, не стоит использовать ножи для целей, для которых они не предназначены - например, для открывания банок или раскалывания костей. Это может привести к повреждению лезвия или рукоятки.

Также не стоит хранить ножи без чехлов или в незащищенном виде, поскольку это увеличивает риск их повреждения или загрязнения. Кроме того, не рекомендуется использовать ножи на поверхностях, которые могут их повредить, таких как камень или стекло - для этого лучше использовать деревянные или пластиковые доски.