Всі помиляються: чи дійсно відсутність солодкого допоможе схуднути
Багато людей вважає, якщо відмовитись від солодкого, то можна відразу схуднути. Однак, втрата ваги відбувається через іншу вагому причину, про яку мало хто знає.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку тренера Юрія Попка.
Чи можна схуднути, якщо відмовитись від солодкого
За словами експерта, якщо ви схуднули, то це тільки тому, що зробили дефіцит калорій. Якщо ви просто забрали солодке і більше нічого у своєму раціоні не міняли, то схуднули через ту ж причину, що споживати на 300-500 менше калорій.
Зокрема, цукор є у багатьох продуктах, які людина кожного дня їсть. Солодкі води, компоти, соки, випічка, йогурти, сосиски, ковбаси, соуси, хліб та багато інших продуктів містять прихований цукор.
Глюкоза - це простий цукор, необхідний організму як основне джерело енергії. При споживанні вуглеводів, вони розщеплюються на глюкозу і інші прості цукри, які засвоюються тонким кишківником і надходять в кров.
Більшості клітин організму глюкоза потрібна для вироблення енергії. Глюкоза бере участь в багатьох реакціях обміну речовин в організмі та займає центральне місце у вуглеводному обміні. Основний запасний вуглевод організму - глікоген, молекула якого побудована зі зʼєднаних між собою залишків глюкози.
Солодке - це вуглеводи, які потрібні людині щодня. Але цукор, який є в складі солодкого - це дуже мало, адже він не містить: білка, клітковини, води, вітамінів та мінералів.
Яка кількість цукру шкодить
Надлишок цукру понад 50 г на день шкідливо впливає на здоровʼя в довготривалій перспективі, підіймає різко рівень глюкози в крові, що не добре для підшлункової, рівень інсуліну буде відповідно високий, що перешкоджає жироспалюванню.
"Солодке при схудненні обов'язкове, якщо ви не мазохіст, забороняти собі ті чи інші продукти - не розумно і таке роблять ті, кому бракує елементарних знань", - йдеться у повідомленні.
Проблема не в самому солодкому, а лише в кількості та калорійності.
Тренер зазначив, що немає продуктів, які заборонені або обовʼязкові при схудненні. Можна їсти усе, усі ці крайнощі від браку елементарного розуміння складу продуктів і в яких кількостях споживати конкретно кожній людині.
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