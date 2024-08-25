Плавання чи біг: ось що краще допомагає схуднути

Біг і плавання є найкращими способами для спалювання калорій. Під час бігу прискорюється серцебиття, тоді як плавання залучає все тіло. Ці інтенсивні вправи призводять до значної витрати калорій, що є ключовим фактором для втрати ваги.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This Not That !

Біг і схуднення

Під час бігу ваше серце прискорюється, а м’язи активізуються, спалюючи жирові запаси. Це динамічна вправа, яка прискорює метаболізм під час тренування та підтримує його на високому рівні, максимізуючи спалювання калорій протягом дня.

З іншого боку, плавання тренерує все тіло без навантаження на суглоби, що робить його заспокійливим.

Біг покращує здоров’я серцево-судинної системи, зміцнює кістки та піднімає настрій - ідеально підходить для тих, хто прагне скинути вагу та покращити загальне самопочуття.

Він знімає стрес і покращує настрій, забезпечує ясність розуму та відчуття успіху після кожного бігу. Водночас плавання є невимушеним і робить його улюбленим серед тих, хто відновлюється після травм.

Біг в першу чергу націлений на силу та витривалість нижньої частини тіла, тоді як плавання змушує тіло ефективно рухатися у воді, формуючи м’язи від голови до ніг. Це тренування для всього тіла, яке спалює калорії та покращує м’язовий тонус і чіткість.

Що стосується ризику отримання травми, то повторювані навантаження під час бігу можуть напружувати суглоби та м’язи. Однак це також дає можливість зміцнити кістки та сполучну тканину, зменшуючи ризик остеопорозу та інших проблем, пов’язаних з кістками.

Переваги плавання

Плавання ж навпаки мінімізує навантаження на суглоби, що робить його привабливим вибором для довгострокової фізичної форми без зношування, пов’язаного з фізичними навантаженнями.

При плаванні глибокі вдихи та видихи розтягують діафрагму, збільшують обсяг легень. Астматикам дуже корисно плавати, але потрібно бути обережними з хлорованою водою - вдихання пари може негативно позначитися на здоров'ї, тому варто проконсультуватися з лікарем.

Оскільки плавання - один із найбезпечніших видів спорту, який позитивно впливає на весь організм, він підходить людям різного віку, зокрема навіть дітям.

Для досягнення швидких результатів рекомендується інтенсивно плавати швидким брасом або кролем щонайменше 45-50 хвилин.

Незалежно від того, чи вибираєте ви ритмічний крок під час бігу чи плавні рухи під час плавання, максимізація вашого потенціалу втрати ваги передбачає більше, ніж просто заняття спортом. Йдеться про послідовність, задоволення та ефективність.