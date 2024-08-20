Вага стоїть на місці і не знижується: 6 причин, чому не вдається досягнути бажаного результату

В процесі схуднення іноді люди можуть зіткнутися з ситуацією, коли вага перестає знижуватися, незважаючи на всі зусилля. Як виявилось, це нормальне явище, і ось кілька можливих причин цього.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку нутриціолога Ірини Левченко.

Чому вага стоїть на місці

Сховані калорії та перекуси

Навіть незначні перекуси та сховані калорії можуть накопичуватися і заважати схудненню. Важливо уважно слідкувати за тим, що ви їсте, і не забувати враховувати навіть маленькі перекуси.

Адаптація організму до дефіциту калорій

З часом організм може адаптуватися до зниження калорійності раціону, уповільнюючи метаболізм для економії енергії.

Це природний механізм виживання, який може уповільнити процес схуднення.

Втрата м’язової маси

При схудненні може втрачатися не тільки жир, але й м’язова маса.

М’язи спалюють більше калорій, ніж жир, тому зменшення м’язової маси може призвести до зниження метаболізму і уповільнення втрати ваги.

Затримка рідини в організмі

Нутриціолог розповів, що організм може затримувати рідину через різні причини, включаючи споживання надмірної кількості солі, гормональні зміни або навіть стрес.

Це може призводити до тимчасового збільшення ваги.

Нестача фізичної активності

Якщо ваш рівень фізичної активності зменшився, це може вплинути на спалювання калорій. Регулярні тренування допомагають підтримувати високий рівень метаболізму і сприяють втраті ваги.

Стрес і сон

Стрес і недосипання можуть впливати на гормональний баланс, що, своєю чергою, може перешкоджати схудненню. Займіться техніками релаксації та забезпечте собі достатню кількість сну.

Важливо пам'ятати, що схуднення - це довготривалий процес, і тимчасові затримки ваги є нормальними. Важливо не здаватися і продовжувати дотримуватись здорового способу життя.