Все ошибаются: действительно ли отсутствие сладкого поможет похудеть

Многие считают, если отказаться от сладкого, то можно сразу похудеть. Однако потеря веса происходит по другой веской причине, о которой мало кто знает.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу тренера Юрия Попко.

Можно ли похудеть, если отказаться от сладкого

По словам эксперта, если вы похудели, то это только потому, что совершили дефицит калорий. Если вы просто забрали сладкое и больше ничего в своем рационе не меняли, то похудели по той же причине, что стали потреблять на 300-500 меньше калорий.

В частности, сахар есть во многих продуктах, которые каждый день ест человек. Сладкие воды, компоты, соки, выпечка, йогурты, сосиски, колбасы, соусы, хлеб и многие другие продукты содержат скрытый сахар.

Глюкоза - это простой сахар, необходимый организму как основной источник энергии. При потреблении углеводов они расщепляются на глюкозу и другие простые сахары, которые усваиваются тонким кишечником и поступают в кровь.

Большинству клеток организма глюкоза нужна для выработки энергии. Глюкоза принимает участие во многих реакциях обмена веществ в организме и занимает центральное место в углеводном обмене. Основной запасной углевод организма - гликоген, молекула которого построена из соединенных между собой остатков глюкозы.

Сладкое - это углеводы, которые нужны человеку каждый день. Но сахар, который есть в составе сладкого - это очень мало, ведь он не содержит: белка, клетчатки, воды, витаминов, минералов.

Какое количество сахара вредит

Избыток сахара более 50 г в день вредно влияет на здоровье в долгосрочной перспективе, поднимает резко уровень глюкозы в крови, что не хорошо для поджелудочной, уровень инсулина будет соответственно высок, что препятствует жиросжигание.

"Сладкое при похудении обязательно, если вы не мазохист, запрещать себе те или иные продукты - не разумно и такое делают те, кому не хватает элементарных знаний", - говорится в сообщении.

Проблема не в самом сладком, а только в количестве и калорийности.

Тренер отметил, что нет продуктов, запрещенных или обязательных при похудении. Можно есть все, все эти крайности от нехватки элементарного понимания состава продуктов и в каких количествах потреблять именно каждому человеку.