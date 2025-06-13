Не всі чіпси однаково шкідливі! Лікар розповіла, як обрати кращі
Чіпси - не завжди несуть шкоду для здоров’я. Серед великої кількості смажених та солоних перекусів можна знайти більш безпечні варіанти. Як обрати чіпси, що не нашкодять організму?
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку ендокринолога Олени Доманської.
Як вибрати корисні чіпси
За словами експерта, варто взяти упаковку з чіпсів і подивитися на склад, якщо там міститься глютамат натрію - підсилювач смаку, то він викликає залежність.
"Ви зїдаєте пачку і не можете зупинитись. Також він викликає гормональні порушення і навіть онкологію", - йдеться у повідомленні.
Наступний складник - це цукор. Він міститься у продукті через сухе молоко, адже це лакоза, яка є молочним цукром.
А от чіпси, в яких у складі є картопля, перець, олія та сіль є цілком допустимим продуктом.
"Я не скажу, що це корисний продукт, але він хоча б не нашкодить вашому здоров'ю", - зазначила ендокринолог.
Як часто можна їсти
1-2 рази на тиждень - допустимо для здорової людини без хронічних захворювань. Щоденне вживання, навіть у невеликих кількостях, може призвести до проблем із серцем, тиском, вагою та травленням.
Одна порція становить 30 грамів (приблизно одна жменя або половина маленького пакета). Така порція містить близько 150-200 ккал, 10-12 г жиру та 150-250 мг солі - це вже 10–15% від денної норми солі.
Коли чіпси менш шкідливі:
- якщо це запечені або овочеві чіпси (з буряка, моркви, яблук)
- вони без підсилювачів смаку, глутамату, трансжирів
- мають низький вміст солі та жиру
Краще обмежити споживання до невеликих порцій кілька разів на тиждень і поєднувати з овочами або білковими продуктами.
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