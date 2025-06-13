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Не всі чіпси однаково шкідливі! Лікар розповіла, як обрати кращі

П'ятниця 13 червня 2025 16:23
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Не всі чіпси однаково шкідливі! Лікар розповіла, як обрати кращі Названо чіпси, які корисні для здоров'я (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Чіпси - не завжди несуть шкоду для здоров’я. Серед великої кількості смажених та солоних перекусів можна знайти більш безпечні варіанти. Як обрати чіпси, що не нашкодять організму?

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку ендокринолога Олени Доманської.

Як вибрати корисні чіпси

За словами експерта, варто взяти упаковку з чіпсів і подивитися на склад, якщо там міститься глютамат натрію - підсилювач смаку, то він викликає залежність.

"Ви зїдаєте пачку і не можете зупинитись. Також він викликає гормональні порушення і навіть онкологію", - йдеться у повідомленні.

Наступний складник - це цукор. Він міститься у продукті через сухе молоко, адже це лакоза, яка є молочним цукром.

А от чіпси, в яких у складі є картопля, перець, олія та сіль є цілком допустимим продуктом.

"Я не скажу, що це корисний продукт, але він хоча б не нашкодить вашому здоров'ю", - зазначила ендокринолог.

Як часто можна їсти

1-2 рази на тиждень - допустимо для здорової людини без хронічних захворювань. Щоденне вживання, навіть у невеликих кількостях, може призвести до проблем із серцем, тиском, вагою та травленням.

Одна порція становить 30 грамів (приблизно одна жменя або половина маленького пакета). Така порція містить близько 150-200 ккал, 10-12 г жиру та 150-250 мг солі - це вже 10–15% від денної норми солі.

Коли чіпси менш шкідливі:

  • якщо це запечені або овочеві чіпси (з буряка, моркви, яблук)
  • вони без підсилювачів смаку, глутамату, трансжирів
  • мають низький вміст солі та жиру

Краще обмежити споживання до невеликих порцій кілька разів на тиждень і поєднувати з овочами або білковими продуктами.

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Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.

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