Не все чипсы одинаково вредны! Врач рассказала, как выбрать лучшие

Чипсы - не всегда несут вред для здоровья. Среди большого количества жареных и соленых перекусов можно найти более безопасные варианты. Как выбрать чипсы, которые не навредят организму?

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу эндокринолога Елены Доманской.

Как выбрать полезные чипсы

По словам эксперта, стоит взять упаковку из чипсов и посмотреть на состав, если там содержится глютамат натрия - усилитель вкуса, то он вызывает зависимость.

"Вы съедаете пачку и не можете остановиться. Также он вызывает гормональные нарушения и даже онкологию", - говорится в сообщении.

Следующая составляющая - это сахар. Он содержится в продукте из-за сухого молока, ведь это лакоза, которая является молочным сахаром.

А вот чипсы, в которых в составе есть картофель, перец, масло и соль являются вполне допустимым продуктом.

"Я не скажу, что это полезный продукт, но он хотя бы не навредит вашему здоровью", - отметила эндокринолог.

Как часто можно есть

1-2 раза в неделю - допустимо для здорового человека без хронических заболеваний. Ежедневное употребление, даже в небольших количествах, может привести к проблемам с сердцем, давлением, весом и пищеварением.

Одна порция составляет 30 граммов (примерно одна горсть или половина маленького пакета). Такая порция содержит около 150-200 ккал, 10-12 г жира и 150-250 мг соли - это уже 10-15% от дневной нормы соли.

Когда чипсы менее вредны:

если это запеченные или овощные чипсы (из свеклы, моркови, яблок)

они без усилителей вкуса, глутамата, трансжиров

имеют низкое содержание соли и жира

Лучше ограничить потребление до небольших порций несколько раз в неделю и сочетать с овощами или белковыми продуктами.