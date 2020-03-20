По всей Украине на улицы выведут спецтехнику: что происходит

Из-за карантина ГСЧС запускает автомобили с громкоговорителями, чтобы информировать о мерах безопасности
Карантин в Украине действует до 3 апреля, и для предотвращения распространения коронавируса и новых случаев заражений гражданам рекомендуют не выходить на улицы без необходимости и соблюдать простые правила профилактики.
С целью информирования на улицы Киева уже запустили специальные автомобили оперативно-спасательной службы ГСЧС, оборудованные громкоговорителями. Машины курсируют по городу и транслируют сообщения о необходимости соблюдать условия карантина.
Кроме столицы, с 20 марта их можно будет увидеть (и услышать) и во всех остальных городах страны.
Какие рекомендации будут передавать украинцам:
Спасатели отмечают, что дисциплина и выполнение всех личных и общих мер безопасности является противодействием распространению коронавирусной инфекции.
Руководитель ГСЧС Украины Николай Чечеткин опубликовал в своем Facebook видео и показал, как выглядит эта спецтехника.
Видео: Спецавто ГСЧС с громкоговорителями запустят по всей Украине - для информирования о карантине
Как сообщалось ранее, в Черновцах из-за коронавируса были усилены карантинные меры и ввели режим чрезвычайной ситуации. В городе остановили общественный транспорт, а улицы дезинфицируют со специальных машин.