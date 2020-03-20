ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

По всей Украине на улицы выведут спецтехнику: что происходит

STYLERКоронавирус    20.03.2020 - 07:26
По всей Украине на улицы выведут спецтехнику: что происходит
Из-за карантина ГСЧС запускает спецавто с громкоговорителями (коллаж РБК-Украина)

Из-за карантина ГСЧС запускает автомобили с громкоговорителями, чтобы информировать о мерах безопасности

Карантин в Украине действует до 3 апреля, и для предотвращения распространения коронавируса и новых случаев заражений гражданам рекомендуют не выходить на улицы без необходимости и соблюдать простые правила профилактики.

С целью информирования на улицы Киева уже запустили специальные автомобили оперативно-спасательной службы ГСЧС, оборудованные громкоговорителями. Машины курсируют по городу и транслируют сообщения о необходимости соблюдать условия карантина.

Кроме столицы, с 20 марта их можно будет увидеть (и услышать) и во всех остальных городах страны.

Какие рекомендации будут передавать украинцам:

  • Гражданам настоятельно советуют не покидать свои дома без необходимости;
  • не посещать места скопления людей;
  • во время пребывания на улице надевать защитные маски, сохранять дистанцию ​​между людьми минимум 2 метра;
  • соблюдать меры личной гигиены;
  • заботиться о близких и родных людей пожилого возраста, обеспечив их всем необходимым, чтобы им не пришлось выходить на улицу.

Спасатели отмечают, что дисциплина и выполнение всех личных и общих мер безопасности является противодействием распространению коронавирусной инфекции.

Руководитель ГСЧС Украины Николай Чечеткин опубликовал в своем Facebook видео и показал, как выглядит эта спецтехника.

Видео: Спецавто ГСЧС с громкоговорителями запустят по всей Украине - для информирования о карантине

Как сообщалось ранее, в Черновцах из-за коронавируса были усилены карантинные меры и ввели режим чрезвычайной ситуации. В городе остановили общественный транспорт, а улицы дезинфицируют со специальных машин.

Украинцам рассказали, когда в аптеках появятся маски: получат не все Транспортный коллапс: в Одессе люди блокируют дороги и избивают водителей
Новости Украины ГСЧСкарантинКоронавирус
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь