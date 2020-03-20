По всій Україні на вулиці виведуть спецтехніку: що відбувається

Через карантин ДСНС запускає спецавто з гучномовцями (колаж РБК-Україна)

Через карантин ДСНС запускає автомобілі з гучномовцями, щоб інформувати про заходи безпеки

Карантин в Україні діє по 3 квітня, і для запобігання поширення коронавіруса і нових випадків заражень громадянам рекомендують не виходити на вулиці без потреби і дотримуватися простих правил профілактики.

З метою інформування на вулиці Києва вже запустили спеціальні автомобілі оперативно-рятувальної служби ДСНС, обладнані гучномовцями. Машини курсують містом і транслюють повідомлення про необхідність дотримуватися умов карантину.

Крім столиці, з 20 березня їх можна буде побачити (і почути) й у всіх інших містах країни.

Які рекомендації передаватимуть українцям:

Громадянам настійно радять не залишати свої домівки без необхідності;

не відвідувати місця скупчення людей;

під час перебування на вулиці одягати захисні маски, зберігати дистанцію між людьми щонайменше 2 метри;

дотримуватися заходів особистої гігієни;

дбати про близьких і рідних людей літнього віку, забезпечивши їх усім необхідним, аби їм не довелось виходити на вулицю.

Рятувальники зазначають, що дисципліна і виконання всіх особистих і загальних заходів безпеки є протидією поширенню коронавірусної інфекції.

Керівник ДСНС України Микола Чечоткін опублікував у своєму Facebook відео та показав, як виглядає ця спецтехніка.

Відео: Спецавто ДСНС із гучномовцями запустять по всій Україні - для інформування про карантин

Як повідомлялося раніше, у Чернівцях через коронавірус було посилено карантинні заходи і ввели режим надзвичайної ситуації. У місті зупинили громадський транспорт, а вулиці дезінфікують зі спеціальних машин.