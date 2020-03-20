По всій Україні на вулиці виведуть спецтехніку: що відбувається

Через карантин ДСНС запускає автомобілі з гучномовцями, щоб інформувати про заходи безпеки
Карантин в Україні діє по 3 квітня, і для запобігання поширення коронавіруса і нових випадків заражень громадянам рекомендують не виходити на вулиці без потреби і дотримуватися простих правил профілактики.
З метою інформування на вулиці Києва вже запустили спеціальні автомобілі оперативно-рятувальної служби ДСНС, обладнані гучномовцями. Машини курсують містом і транслюють повідомлення про необхідність дотримуватися умов карантину.
Крім столиці, з 20 березня їх можна буде побачити (і почути) й у всіх інших містах країни.
Які рекомендації передаватимуть українцям:
Рятувальники зазначають, що дисципліна і виконання всіх особистих і загальних заходів безпеки є протидією поширенню коронавірусної інфекції.
Керівник ДСНС України Микола Чечоткін опублікував у своєму Facebook відео та показав, як виглядає ця спецтехніка.
Відео: Спецавто ДСНС із гучномовцями запустять по всій Україні - для інформування про карантин
Як повідомлялося раніше, у Чернівцях через коронавірус було посилено карантинні заходи і ввели режим надзвичайної ситуації. У місті зупинили громадський транспорт, а вулиці дезінфікують зі спеціальних машин.