По всей Украине появляются билборды с направлением, куда идти российским войскам: фотоподборка

Вот так выглядит проспект Победы в Киеве утром 28 февраля.

Также где-то в Киеве красноречивый билборд.

А вот Антон Геращенко, советник министра внутренних дел призвал владельцев объектов наружной рекламы - билбордов, лайтбоксов, рекламных конструкций на стенах домов размещать соответствующие надписи.

"Сами, ни с кем не согласовывая, размещайте понятные для российских оккупантов лозунги не стесняясь в выражениях! По Киеву, Харькову, Днепру, Мариуполю, Николаеву надо это делать особенно на въездах в города", - написал он и опубликовал примеры посланий.

Вот такие билборды развешивают в Сумах, - сообщил военный корреспондент Андрей Цаплиенко.

Народный депутат Алексей Гончаренко также показал несколько интересных посланий для российских военных.

"Суммы не рады российским Ванькам. Водки нет, идите домой", - подписаны фото.

На Харьковщине также оставляют послания для оккупантов... На картонке на двух столбиках, но чем не билборд

Кропивницкий также передает привет Путину:

А вот это указатели на одном из выездов из столицы. Российские танки и БТР отступают именно в этом направлении, ведь украинский народ не одолеть!