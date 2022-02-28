Вся Україна замайоріла білбордами з напрямом, куди йти російським військам: фотопідбірка

Ось так виглядає проспект перемоги в Києві зранку 28 лютого.

Також десь в Києві красновомний білборд.

А от Антон Геращенко, радник міністра внутрішніх справ закликав власників об'єктів зовнішньої реклами - білбордів, лайтбоксів, рекламних конструкцій на стінах будинків розміщувати відповідні написи.

"Самі, ні з ким не погоджуючи, розміщуйте зрозумілі для російських окупантів гасла не соромлячись у виразах! По Києву, Харкову, Дніпру, Маріуполю, Миколаєву треба це робити особливо на в'їздах в міста", - написав він і опублікував приклади послань.

Ось такі біг-борди розвішують в Сумах, - повідомив воєнний кореспондент Андрій Цаплієнко.

Народний депутат Олексій Гончаренко також показав кілька цікавих послань для російських військових.

"Суми не раді російським Ванькам. Горілки немає, йдіть додому", - підписані фото.

На Харківщині також залишають послання для окупантів.... На картонці на двох стовпчиках, але чим не білборд.

Кропивницький також передає привіт Путіну:

А ось це вказівники на одному з виїздів зі столиці. Російські танки і БТР відступають саме в цьому напрямку, адже український народ не здолати!