Всеукраинская школа онлайн под угрозой: учителя боятся проводить уроки

Всеукраинская школа онлайн на период карантина стала реальной альтернативой для учеников продолжить обучение. Но после того, как учителей "поймали" на ряде досадных ошибок, педагоги пожаловались на критику в сетях в свой адрес и даже буллинг.

Теперь некоторые учителя задумались, стоит ли им продолжать процесс преподавания.

Преподаватель кафедры педагогических наук Леся Хлипавка написала в своем Facebook, что учителя боятся проводить урок онлайн из-за страха "быть съеденными" за малейшую ошибку, потому стали рассылать домашние задания в Viber.

"Конечно, ошибки будут и "вылезет" то, на что многие ранее просто закрывали глаза и не интересовлись, как там на самом деле происходит обучение в школе (все инструменты у родителей до этого были)", - говорится в публикации.

Она считает, что учителей, которые проводят онлайн-уроки, нужно поддержать, а не критиковать.

"Особенно неприятно, когда критику осуществляют другие учителя, причем уверена, что подавляющее большинство отказалось бы от участия в проведении таких открытых онлайн уроков по телевидению", - подчеркнула Хлипавка.

Учитель предлагает включить научного редактора (консультанта), который бы проверял материалы преподавателей и выявлял ошибки.

Еще один педагог и старший научный сотрудник Института физики НАН Украины Антон Сененко призвал общество не "высмеивать учителей и всю школьную систему".

"а) организатор всего этого действа - ОП. В период кризиса люди не поднимаются до уровня своих ожиданий, а падают до уровня своей компетентности. Это не я сказал, а кто-то умный.

Если конкурс на то, чтобы начитывать материал онлайн проводился так же, как все остальные конкурсы на все другие вкусные должности - это точно не показатель, повсюду в государстве такое. Это показатель качества нашего ОП. Который набирает подрядчиков на выполнение задания.

б) лекторы могут ошибаться. Это нормально. Тем более на камеру. Тем более, без подготовки. Поэтому все ляпы "вживую" можно простить. Сказать "Атлантический" вместо "Индийский" или написать "18" вместо "28" - очень просто. (Слайды, конечно, то совсем другое. Если филологи учат детей, что белые медведи живут в Антарктиде, то да, это очень узкий общий кругозор учителя. Хотя как филолог вполне может быть ок).

в) основная претензия должна быть именно к организаторам этого действа, потому что это же записанный материал должен быть проверен экспертами. Прорецензирован. И в случае обнаружения ошибок возвращен на доработку. Кто подбирал экспертов? ОП?", - написал он в Facebook.

Фото: скрин поста facebook.com/senenkoanton

Учительница украинского языка в онлайн-школе Юлия Набок-Бабенко, которая рассказала школьникам фантастическую историю о "мишке Антарктическом", подчеркнула в комментарии СМИ, что в онлайн-школе нет ни корректоров, ни редакторов, поэтому учителя впервые видят свои уроки вместе со школьниками.

Добавим, что президент Владимир Зеленский сегодня в своем видеообращении к украинцам не обошел стороной фейлы учителей - глава государства поддержал и подбодрил педагогов.

"Ошибиться - не страшно. Страшно - это самоутверждаться за счет унижения других людей", - отметил он.

Всеукраинская школа онлайн - расписание уроков (Фото: mon.gov.ua)

Напомним, что уроки Всеукраинской школы онлайн можно смотреть в эфире каналов с 10:00: 5-й класс - ПлюсПлюс и 112 Украина, 6-й класс - ZOOM и NewsOne, 7-й класс - ZIK и 5 канал, 8-й класс - Индиго и УНИАН, 9-й класс - Рада и UA: Культура, 10-й класс - UA: Первый, 11-й класс - М1.