Всеукраїнська школа онлайн під загрозою: вчителі бояться проводити уроки

Всеукраїнська школа онлайн на період карантину стала реальною альтернативою для учнів продовжити навчання. Але після того, як учителів "зловили" на деяких прикрих помилках, педагоги поскаржилися на критику в мережах на свою адресу і навіть булінг.

Тепер деякі вчителі задумалися, чи варто їм продовжувати процес викладання.

Викладачка кафедри педагогічних наук Леся Хлипавка написала у своєму Facebook, що вчителі бояться проводити урок онлайн через страх "бути з'їденими" за найменшу помилку, тому стали розсилати домашні завдання в Viber.

"Звичайно, що помилки будуть і "повилазить" те, на що багато хто раніше просто закривав очі і не цікавився як там насправді відбувається навчання в школі (всі інструменти в батьків до цього були)", - йдеться у публікації.

Вона вважає, що вчителів, які проводять онлайн-уроки, потрібно підтримати, а не критикувати.

"Особливо неприємно, коли критику здійснюють інші ж вчителі, при чому впевнена, що переважна більшість відмовилася б від участі в проведенні таких відкритих онлайн уроків по телебаченню", - наголосила Хлипавка.

Учителка пропонує включити наукового редактора (консультанта), який би перевіряв матеріали викладачів та виявляв помилки.

Ще один педагог і старший науковий співробітник Інституту фізики НАН України Антон Сененко закликав суспільство не "висміювати вчителів і всю шкільну систему".

"а) організатор цього всього дійства - ОП. У період кризи люди не піднімаються до рівня своїх очікувань, а падають до рівня своєї компетентності. Це не я сказав, а хтось розумний.

Якщо конкурс на те, щоб начитувати матеріал онлайн проводився так само, як усі інші конкурси на усі інші смачні посади в країні - то це точно не показник, що всюди в державі отаке. Це показник якості нашого ОП. Який набирає підрядників на виконання завдання.

б) лектори можуть помилятися. Це нормально. Тим більше на камеру. Тим більше без підготовки. Тому всі ляпи "наживо" можна пробачити. Мовити "Атлантичний" замість "Індійський" чи написати "18" замість "28" - дуже просто. (Слайди, звісно, то геть інше. Якщо філологи вчать дітей, що білі ведмеді мешкають в Антарктиді, то так, це дуже вузький загальний кругозір вчителя. Хоча як філолог цілком може бути ок).

в) основна претензія має бути саме до організаторів цього дійства, бо це ж таки записаний матеріал, що має бути перевірений експертами. Прорецензований. І у разі виявлення помилок повернутий на доопрацювання. Хто підбирав експертів?ОП?", - написав він у Facebook.

Фото: скрін поста facebook.com/senenkoanton

Вчителька української мови в онлайн-школі Юлія Набок-Бабенко, яка розповіла школярам фантастичну історію про "ведмедика Антарктичного", наголосила у коментарі ЗМІ, що в онлайн-школі немає ані коректорів, ані редакторів, тому вчителі вперше бачать свої уроки разом зі школярами.

Додамо, що президент Володимир Зеленський сьогодні у своєму відеозверненні до українців не обійшов стороною фейли вчителів - голова держави підтримав і підбадьорив педагогів.

"Помилитися - не страшно. Страшно - це самостверджуватися за рахунок приниження інших людей", - зазначив він.

Всеукраїнська школа онлайн - розклад уроків (Фото: mon.gov.ua)

Нагадаємо, що уроки Всеукраїнської школи онлайн можна дивитися в ефірі каналів з 10:00: 5-й клас - ПлюсПлюс і 112 Україна, 6-й клас - ZOOM і NewsOne, 7-й клас - ZIK і 5 канал, 8-й клас - Індиго та УНІАН, 9-й клас - Рада і UA: Культура, 10-й клас - UA: Перший, 11-й клас - М1.