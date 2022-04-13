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Всеобщая мобилизация в Украине: когда закончится призыв и кого берут сейчас

Новина українською →
Среда 13 апреля 2022 09:15
Всеобщая мобилизация в Украине: когда закончится призыв и кого берут сейчас Фото: мобилизация в Украине (Getty Images)
Автор: Светлана Мащенко

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, начавшаяся 24 февраля после полномасштабного вторжения России на территорию Украины. Всего она предусматривает четыре волны, и сейчас официально продолжается вторая.

Когда должен закончиться призыв - читайте ниже в нашем материале Styler.

Сколько продлится мобилизация

Согласно Указу Президента Украины №69/2022 "О всеобщей мобилизации", мобилизация проводится в течение 90 суток со дня вступления в силу настоящего Указа.

Поскольку законопроект вступил в силу 24 февраля, то мобилизация должна закончиться 24 мая. Если же война на территории нашей страны продлится, срок мобилизации будет продлен.

Сколько всего волн мобилизации и кого в них призывают

  • Первая волна. На службу призвали оперативный резерв - бывших военнослужащих, которые имели боевой опыт или служили по контракту.
  • Вторая волна. Военнослужащие, которые в период с 2014 года проходили срочную службу или служили по контракту.
  • Третья волна. Офицеры запаса - военнообязанные, окончившие военные кафедры вузов.
  • Четвертая волна. На службу будут призваны все жители страны, которые не имеют ограничений по возрасту и состоянию здоровья.

Какая волна мобилизации сейчас

Официально вторая волна мобилизации в Украине началась 15 марта и продолжается сейчас.

Отметим, что 7 апреля в Telegram-канале мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива появилась информация о старте третьей волны. Впрочем, в Генштабе эти данные не подтвердили.

Ранее мы писали, когда может начаться четвертая волна мобилизации и кого призовут.

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