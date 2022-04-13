Загальна мобілізація в Україні: коли закінчиться призов і кого беруть зараз
В Україні триває загальна мобілізація, що розпочалася 24 лютого після повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Всього вона передбачає чотири хвилі, і наразі офіційно триває друга.
Коли має закінчитися призов - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.
Скільки триватиме мобілізація
Згідно Указу Президента України №69/2022 "Про загальну мобілізацію", Мобілізація проводиться протягом 90 діб із дня набрання чинності цим указом.
Оскільки законопроект набув чинності 24 лютого, то мобілізація має закінчитися 24 травня. Якщо ж війна на території нашої країни триватиме, термін мобілізації буде продовжено.
Скільки всього хвиль мобілізації і кого в них призивають
- Перша хвиля. На службу призвали оперативний резерв - колишніх військовослужбовців, які мали бойовий досвід або служили за контрактом.
- Друга хвиля. Військовослужбовці, які в період із 2014 року проходили термінову службу чи служили за контрактом.
- Третя хвиля. Офіцери запасу - військовозобов’язані, які закінчили військові кафедри ВНЗ.
- Четверта хвиля. На службу будуть призвані всі мешканці країни, які не мають обмежень за віком та станом здоров'я.
Яка хвиля мобілізації зараз
Офіційно друга хвиля мобілізації в Україні почалася 15 березня і триває зараз.
Зазначимо, що 7 квітня в Telegram-каналі мера Івано-Франківська Руслана Марцінківа з'явилася інформація про старт третьої хвилі. Втім, у Генштабі ці дані не підтвердили.
Раніше ми писали, коли може початися четверта хвиля мобілізації, і кого призвуть.