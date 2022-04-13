Загальна мобілізація в Україні: коли закінчиться призов і кого беруть зараз

В Україні триває загальна мобілізація, що розпочалася 24 лютого після повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Всього вона передбачає чотири хвилі, і наразі офіційно триває друга.

Коли має закінчитися призов - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

Скільки триватиме мобілізація Згідно Указу Президента України №69/2022 "Про загальну мобілізацію", Мобілізація проводиться протягом 90 діб із дня набрання чинності цим указом. Оскільки законопроект набув чинності 24 лютого, то мобілізація має закінчитися 24 травня. Якщо ж війна на території нашої країни триватиме, термін мобілізації буде продовжено. Скільки всього хвиль мобілізації і кого в них призивають Перша хвиля. На службу призвали оперативний резерв - колишніх військовослужбовців, які мали бойовий досвід або служили за контрактом.

Друга хвиля. Військовослужбовці, які в період із 2014 року проходили термінову службу чи служили за контрактом.

Третя хвиля. Офіцери запасу - військовозобов’язані, які закінчили військові кафедри ВНЗ.

Четверта хвиля. На службу будуть призвані всі мешканці країни, які не мають обмежень за віком та станом здоров'я. Яка хвиля мобілізації зараз Офіційно друга хвиля мобілізації в Україні почалася 15 березня і триває зараз. Зазначимо, що 7 квітня в Telegram-каналі мера Івано-Франківська Руслана Марцінківа з'явилася інформація про старт третьої хвилі. Втім, у Генштабі ці дані не підтвердили.