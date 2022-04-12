Всеобщая мобилизация: когда может начаться четвертая волна, и кого призовут

После полномасштабного вторжения России в Украину была объявлена всеобщая мобилизация, которая предусматривает четыре волны призыва на службу. Сейчас в Украине после первой и второй волны, по некоторым данным идет третья.
Когда может начаться четвертая волна, и кого призовут - читайте ниже в материале Styler.
Так, Закон Верховной Рады Украины "О мобилизации" прописывает, что в "четвертой волне" на службу будут призваны все жители страны, которые не имеют ограничений по возрасту (18-60 лет) и физических ограничений.
Всеобщая мобилизация проводится в течение 90 суток после ее объявления.
Четвертая волна может начаться только после того, как пройдут первые три.
7 апреля в Telegram-канале мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива появилась информация о старте третьей волны. Впрочем, в Генштабе эти данные не подтвердили.
Официально, вторая волна мобилизации в Украине началась и длится с 15 марта.
Отметим, что все военнообязанные обязательно проходят обучение в учебных центрах ВСУ. Оно длится от 7 до 20 суток - для рядового и сержантского состава, в зависимости от сложности специальности.
И только после прохождения обучения, мобилизованные будут отправляться в воинские части.
Ранее мы писали, что делать, если на повестке есть примечание "доброволец".
Также сообщалось о еще одной категории украинцев, которых освобождают от мобилизации.