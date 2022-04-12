Загальна мобілізація: коли може початися четверта хвиля, і кого призвуть

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну була оголошена загальна мобілізація, яка передбачає чотири хвилі призову на службу. Зараз в Україні після першої і другої хвилі, за деякими даними йде третя.
Коли може початися четверта хвиля, і кого покличуть - читайте нижче в матеріалі Styler.
Так, Закон Верховної Ради України "Про мобілізацію" прописує, що в "четвертій хвилі" на службу будуть призвані всі жителі країни, які не мають обмежень за віком (18-60 років) і фізичних обмежень.
Загальна мобілізація проводиться протягом 90 діб після її оголошення.
Четверта хвиля може початися тільки після того, як пройдуть перші три.
7 квітня в Telegram-каналі мера Івано-Франківська Руслана Марцінківа з'явилася інформація про старт третьої хвилі. Втім, у Генштабі ці дані не підтвердили.
Офіційно, друга хвиля мобілізації в Україні почалася і триває з 15 березня.
Зазначимо, що всі військовозобов'язані обов'язково проходять навчання в навчальних центрах ЗСУ Воно триває від 7 до 20 діб - для рядового і сержантського складу, в залежності від складності спеціальності.
І тільки після проходження навчання, мобілізовані відправлятимуться у військові частини.
Раніше ми писали, що робити, якщо на повістці є примітка "доброволець".
Також повідомлялося про ще одну категорії українців, яких звільняють від мобілізації.