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Загальна мобілізація: коли може початися четверта хвиля, і кого призвуть

Фото: мобілізація в Україні (Getty Images)
Автор: Світлана Мащенко

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну була оголошена загальна мобілізація, яка передбачає чотири хвилі призову на службу. Зараз в Україні після першої і другої хвилі, за деякими даними йде третя.

Коли може початися четверта хвиля, і кого покличуть - читайте нижче в матеріалі Styler.

Кого можуть призвати в четверту хвилю

Так, Закон Верховної Ради України "Про мобілізацію" прописує, що в "четвертій хвилі" на службу будуть призвані всі жителі країни, які не мають обмежень за віком (18-60 років) і фізичних обмежень.

Загальна мобілізація проводиться протягом 90 діб після її оголошення.

Четверта хвиля може початися тільки після того, як пройдуть перші три.

Яка зараз хвиля мобілізації

7 квітня в Telegram-каналі мера Івано-Франківська Руслана Марцінківа з'явилася інформація про старт третьої хвилі. Втім, у Генштабі ці дані не підтвердили.

Офіційно, друга хвиля мобілізації в Україні почалася і триває з 15 березня.

Скільки хвиль мобілізації і кого призивають

  • Перша хвиля мобілізації - оперативний резерв - колишніх військовослужбовців, які мали бойовий досвід або служили за контрактом.
  • Друга хвиля - призиваються військовослужбовці, які в період з 2014 року проходили строкову службу або служили за контрактом.
  • Третя хвиля - офіцери запасу - військовозобов'язані, які закінчили військові кафедри вузів.
  • Четверта хвиля мобілізації - всі жителі країни, які не мають вікових і фізичних обмежень.

Зазначимо, що всі військовозобов'язані обов'язково проходять навчання в навчальних центрах ЗСУ Воно триває від 7 до 20 діб - для рядового і сержантського складу, в залежності від складності спеціальності.

І тільки після проходження навчання, мобілізовані відправлятимуться у військові частини.

Раніше ми писали, що робити, якщо на повістці є примітка "доброволець".

Також повідомлялося про ще одну категорії українців, яких звільняють від мобілізації.

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мобилизация в Украине