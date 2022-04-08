Всеобщая мобилизация: что делать, если на повестке есть примечание "доброволец"

По словам экспертов, повестка не может иметь, примечания "доброволец".

Ведь вызов по повестке в ряды добровольческого формирования территориальной общины или вызов для службы по контрактной системе не происходит.

Если в повестке допущена ошибка

Юристы говорят, что любые ошибки в повестке не являются поводом, чтобы пренебречь обязанностью явиться в военкомат.

При этом они будут считаться смягчающим обстоятельством в случае привлечения к ответственности.

Напоминаем, что в случае неявки в военкомат и уклонения от военной службы, во время мобилизации, в соответствии с действующим законодательством может наступать уголовная ответственность в виде лишения свободы от 2 до 5 лет.

Сейчас формально началась третья волна мобилизации

Это так называемый "мобилизационный резерв" (резервисты) - военнообязанные граждане, которые закончили военные кафедры вузов как офицеры запаса и которых не призвали во время предыдущих мобилизационных кампаний.