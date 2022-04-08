Всеобщая мобилизация: что делать, если на повестке есть примечание "доброволец"

Согласно действующему Закону Украины от 3 марта 2022 года О "всеобщей мобилизации", в Украине проходит третья волна мобилизации по повесткам. Среди актуальных вопросов от будущих призывников - вопросы статуса военного (доброволец, контрактник, срочник).
Что делать, если в повестке есть надпись "доброволец" или есть ошибки в личных данных, ответили в Ассоциации юристов Украины.
По словам экспертов, повестка не может иметь, примечания "доброволец".
Ведь вызов по повестке в ряды добровольческого формирования территориальной общины или вызов для службы по контрактной системе не происходит.
Юристы говорят, что любые ошибки в повестке не являются поводом, чтобы пренебречь обязанностью явиться в военкомат.
При этом они будут считаться смягчающим обстоятельством в случае привлечения к ответственности.
Напоминаем, что в случае неявки в военкомат и уклонения от военной службы, во время мобилизации, в соответствии с действующим законодательством может наступать уголовная ответственность в виде лишения свободы от 2 до 5 лет.
Это так называемый "мобилизационный резерв" (резервисты) - военнообязанные граждане, которые закончили военные кафедры вузов как офицеры запаса и которых не призвали во время предыдущих мобилизационных кампаний.
Ранее мы писали о еще одной категории украинцев, которых освобождают от мобилизации.
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