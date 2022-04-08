Загальна мобілізація: що робити, якщо на повістці є примітка "доброволець"

За словами експертів, повістка не може мати, примітки "доброволець".

Адже виклик за повісткою до лав добровольчого формування територіальної громади або виклик для служби по контрактній системі не відбувається.

Якщо в повістці допущена помилка

Юристи кажуть, що будь-які помилки у повістці не є приводом, щоб знехтувати обов'язком з'явитись до військкомату.

При цьому вони будуть вважатись пом'якшувальною обставиною в разі притягнення до відповідальності.

Нагадуємо, що у випадку неявки до військкомату та ухилення від військової служби, під час мобілізації, відповідно до чинного законодавства може наступати кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі від 2 до 5 років.

Зараз формально почалася третя хвиля мобілізації

Це так званий "мобілізаційний резерв" (резервісти) - військовозобов'язані громадяни, які закінчили військові кафедри вузів як офіцери запасу і яких не призвали під час попередніх мобілізаційних кампаній.