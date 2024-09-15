Всенародний День Батька 2024: як привітати татуся зі святом

День Батька - це особливе свято, присвячене нашим рідним татусям і дідусям. Це особливий день, коли ми можемо висловити їм подяку за любов і підтримку.

РБК-Україна (проект Styler) розказує, як красиво привітати батька чи дідуся зі святом.

Історія свята

Свято Дня батька має свої корені в США. Його започаткувала у 1910 році місіс Додд з міста Спокан, штат Вашингтон. Вона вирішила відзначити цей день 19 червня на честь свого батька, який, бувши вдівцем, з любов’ю виховав шістьох дітей. Близько 60 років потому, президент Ліндон Джонсон оголосив третю неділю червня національним святом, присвяченим татам.

Ця ініціатива швидко поширилася по всьому світу, і сьогодні День батька відзначають у понад 40 країнах. Деякі історики також пов'язують свято з релігійними традиціями, оскільки в окремих країнах його дата збігається з Вознесінням Господнім.

Привітання з днем батька від сина та доньки (листівки: forkids.org.ua)

Привітання з Днем батька в СМС

Дорогий тато, з Днем батька! Бажаємо тобі радості, здоров'я і безліч щасливих моментів. Ти завжди був і залишишся нашою найбільшою підтримкою і натхненням!

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Любий татусю, вітаємо з Днем батька! Нехай цей день буде таким же чудовим, як і ти. Бажаємо тобі щастя, спокою і безмежної любові від нас, твоїх дітей.

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Найкращому тату у світі, з Днем батька! Ти завжди був для нас прикладом мужності і турботи. Бажаємо тобі міцного здоров'я, удачі та безлічі радісних моментів.

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Дорогий батьку, з святом! Нехай кожен день приносить тобі нові радості та захоплення. Ми цінуємо твою любов і підтримку більше, ніж можливо висловити словами.

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Любий тато, з Днем батька! Бажаємо тобі здоров'я, удачі та багато світлих моментів. Ти наш герой і найкращий батько, і ми дуже пишаємося тобою!

Красиві привітання до Дня Батька (листівки: forkids.org.ua)

Красиві привітання у віршах

Тату рідний, любий наш дідусю,

Ви в нас є - і милий нам цей світ.

Хай вам смуток не спаде на думку,

Ви живіть на радість нам сто літ.

Хай ніколи не болять Вам руки,

Старість хай обходять повсякчас,

Тільки радість хай приносять внуки,

І всі люди поважають Вас!

***

Золоті в Вас, тату, руки,

Все Ви вмієте робити,

і діток навчить науки,

І гвіздок в стіну забити.

Будьте нам завжди здорові,

і веселі, і привітні,

Злі не будьте, лиш суворі,

І в житті лише радійте.

Тато мій милий, любий, хороший.

Дуже я хочу на тебе буть схожий.

Ніжний і добрий, мужній і сильний,

Розумний, веселий і самий надійний.

Обнімаю і цілую я тебе у свято

Ти найкращий в світі, мій хороший тато.

Привітання до Дня батька 2024 (листівки: forkids.org.ua)