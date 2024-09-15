Всенародный День Отца 2024: как поздравить отца с праздником

День Отца – это особый праздник, посвященный нашим родным папам и дедушкам. Это особый день, когда мы можем выразить им благодарность за любовь и поддержку.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как красиво поздравить отца или дедушку с праздником.

История праздника

Праздник Дня отца имеет свои корни в США. Его начала в 1910 году миссис Додд из города Спокан, штат Вашингтон. Она решила отметить этот день 19 июня в честь своего отца, который, будучи вдовцом, с любовью воспитал шестерых детей. Около 60 лет спустя президент Линдон Джонсон объявил третье воскресенье июня национальным праздником, посвященным папам.

Эта инициатива быстро распространилась по всему миру, и сегодня День отца отмечают более чем в 40 странах. Некоторые историки также связывают праздник с религиозными традициями, поскольку в отдельных странах его дата совпадает с Вознесением Господним.

Поздравление с днем отца от сына и дочери (открытки: forkids.org.ua)

Поздравление с Днем отца в СМС

Дорогой папа, с Днем отца! Желаем тебе радости, здоровья и множества счастливых моментов. Ты всегда был и останешься нашей величайшей поддержкой и вдохновением!

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Дорогой папаша, поздравляем с Днем отца! Пусть этот день будет таким же чудесным, как и ты. Желаем тебе счастья, покоя и безграничной любви от нас, твоих детей.

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Лучшему папе в мире, с Днем отца! Ты всегда был для нас примером мужества и заботы. Желаем тебе крепкого здоровья, удачи и множества радостных моментов.

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Дорогой отец, с праздником! Пусть каждый день приносит тебе новые радости и восхищения. Мы ценим твою любовь и поддержку больше, чем можно выразить словами.

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Дорогой папа, с Днем отца! Желаем тебе здоровья, удачи и много светлых моментов. Ты наш герой и самый лучший отец, и мы очень гордимся тобой!

Красивые поздравления ко Дню Отца (открытки: forkids.org.ua)

Красивые поздравления в стихах

Тату рідний, любий наш дідусю,

Ви в нас є - і милий нам цей світ.

Хай вам смуток не спаде на думку,

Ви живіть на радість нам сто літ.

Хай ніколи не болять Вам руки,

Старість хай обходять повсякчас,

Тільки радість хай приносять внуки,

І всі люди поважають Вас!

***

Золоті в Вас, тату, руки,

Все Ви вмієте робити,

і діток навчить науки,

І гвіздок в стіну забити.

Будьте нам завжди здорові,

і веселі, і привітні,

Злі не будьте, лиш суворі,

І в житті лише радійте.

Тато мій милий, любий, хороший.

Дуже я хочу на тебе буть схожий.

Ніжний і добрий, мужній і сильний,

Розумний, веселий і самий надійний.

Обнімаю і цілую я тебе у свято

Ти найкращий в світі, мій хороший тато.

Поздравление ко Дню отца 2024 (открытки: forkids.org.ua)