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Всему свое время: как и когда лучше есть фрукты

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Понедельник 04 июля 2022 20:02
Всему свое время: как и когда лучше есть фрукты Когда есть фрукты (freepik)
Автор: Марина Настевич

"Утром апельсин - золото, вечером - свинец", слышали такое выражение? Оно отражает всю суть употребления фруктов! Вы когда-нибудь обращали внимание на то, что традиционный фреш входит в состав многих завтраков, однако ни одно вечернее меню такого напитка включать не будет?

Дело в том, что у большинства фруктов действительно есть свое "расписание" - время, в которое они насыщают организм, предотвращают болезни, отодвигают старость и при этом не навредят фигуре.

Все, конечно, очень индивидуально, но существует ряд правил, следуя которым, можно получить максимальную пользу от фруктов и избежать многих "побочек" от этих продуктов, рассказала нутрициолог-диетолог Анна Гоголева в Instagram.

Как и когда лучше есть фрукты:

1. Лучшее время употребления фруктов, особенно цитрусовых: с 06.00 до 12.00. Но, если вы страдаете повышенной кислотностью, то даже парочка долек может обернуться изжогой, несварением и бессонницей.

2. Фрукты лучше употреблять строго до еды! А наш среднестатистический человек делает это после еды, провоцируя долгое брожение в ЖКТ. Все дело в особенностях пищеварения: фрукты не перевариваются в желудке, а находятся там всего минут 15-20. Расщепление и поглощение всех витаминов и антиоксидантов происходит строго в кишечнике. Если же вы съели яблочко на полный желудок (для пользы), то под воздействием химических реакций фрукты начинают сбраживать, теряя все ценное и вызывая ощущение дискомфорта и вздутие живота.

3. Еще один вариант - есть фрукты между основными приемами. Пищевые волокна дарят ощущение сытости и держат аппетит под контролем.

4. Порция фруктов в день должна быть около 400 грамм! Отдавайте предпочтение сезонным.

5. Употребление фруктов до еды убережет от "скачков" сахара в крови и улучшит дальнейшее пищеварение.

6. Воздержитесь от употребления фруктов вечером. Из-за снижения скорости метаболизма, сладкие фрукты создают нагрузку на поджелудочную железу и добавляют фруктозу, которая не сгорает в теле и может накапливаться в виде жира.

Не забывайте, что фрукты фруктам рознь: гликемический индекс одних слишком высок, другие - идеально подходят даже для диабетиков и почти "не качают" сахар.

Напомним, ранее мы сообщали, как долго хранятся овощи и фрукты в холодильнике и без.

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