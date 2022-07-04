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Всьому свій час: як і коли краще їсти фрукти

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Понеділок 04 липня 2022 20:02
Всьому свій час: як і коли краще їсти фрукти Коли їсти фрукти (freepik)
Автор: Марина Настевич

"Вранці апельсин - золото, ввечері - свинець", чули такий вислів? Він відображає всю суть вживання фруктів! Ви коли-небудь звертали увагу на те, що традиційний фреш входить до складу багатьох сніданків, проте жодне вечірнє меню такого напою включати не буде?

Справа в тому, що у більшості фруктів дійсно є свій "розклад" - час, в який вони насичують організм, запобігають хворобам, відсувають старість і при цьому не зашкодять фігурі.

Все, звичайно, дуже індивідуально, але існує ряд правил, дотримуючись яких, можна отримати максимальну користь від фруктів і уникнути багатьох "побочок" від цих продуктів, розповіла нутриціолог-дієтолог Анна Гоголева в Instagram.

Як і коли краще їсти фрукти:

1. Кращий час вживання фруктів, особливо цитрусових: з 06.00 до 12.00. Але, якщо ви страждаєте підвищеною кислотністю, то навіть парочка часточок може обернутися печією, нетравленням і безсонням.

2. Фрукти краще вживати строго до їжі! А наша середньостатистична людина робить це після їжі, провокуючи довге бродіння в шлунково-кишковому тракті. Вся справа в особливостях травлення: фрукти не перетравлюються в шлунку, а знаходяться там всього хвилин 15-20. Розщеплення і поглинання всіх вітамінів і антиоксидантів відбувається строго в кишечнику. Якщо ж ви з'їли яблучко на повний шлунок (для користі), то під впливом хімічних реакцій фрукти починають зброджувати, втрачаючи все цінне і викликаючи відчуття дискомфорту і здуття живота.

3. Ще один варіант - їсти фрукти між основними прийомами. Харчові волокна дарують відчуття ситості і тримають апетит під контролем.

4. Порція фруктів в день повинна бути близько 400 грам! Віддавайте перевагу сезонним.

5. Вживання фруктів до їжі вбереже від "стрибків" цукру в крові і поліпшить подальше травлення.

6. Утримайтеся від вживання фруктів ввечері. Через зниження швидкості метаболізму, солодкі фрукти створюють навантаження на підшлункову залозу і додають фруктозу, яка не згорає в тілі і може накопичуватися у вигляді жиру.

Не забувайте, що фрукти різні: глікемічний індекс одних занадто високий, інші - ідеально підходять навіть для діабетиків і майже "не качають" цукор.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, як довго зберігаються овочі та фрукти у холодильнику і без.

Читайте також, кому категорично не можна їсти вишні, незважаючи на їх корисність.

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