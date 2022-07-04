Всьому свій час: як і коли краще їсти фрукти

Справа в тому, що у більшості фруктів дійсно є свій "розклад" - час, в який вони насичують організм, запобігають хворобам, відсувають старість і при цьому не зашкодять фігурі.

"Вранці апельсин - золото, ввечері - свинець", чули такий вислів? Він відображає всю суть вживання фруктів! Ви коли-небудь звертали увагу на те, що традиційний фреш входить до складу багатьох сніданків, проте жодне вечірнє меню такого напою включати не буде?

Все, звичайно, дуже індивідуально, але існує ряд правил, дотримуючись яких, можна отримати максимальну користь від фруктів і уникнути багатьох "побочок" від цих продуктів, розповіла нутриціолог-дієтолог Анна Гоголева в Instagram.

Як і коли краще їсти фрукти:

1. Кращий час вживання фруктів, особливо цитрусових: з 06.00 до 12.00. Але, якщо ви страждаєте підвищеною кислотністю, то навіть парочка часточок може обернутися печією, нетравленням і безсонням.

2. Фрукти краще вживати строго до їжі! А наша середньостатистична людина робить це після їжі, провокуючи довге бродіння в шлунково-кишковому тракті. Вся справа в особливостях травлення: фрукти не перетравлюються в шлунку, а знаходяться там всього хвилин 15-20. Розщеплення і поглинання всіх вітамінів і антиоксидантів відбувається строго в кишечнику. Якщо ж ви з'їли яблучко на повний шлунок (для користі), то під впливом хімічних реакцій фрукти починають зброджувати, втрачаючи все цінне і викликаючи відчуття дискомфорту і здуття живота.

3. Ще один варіант - їсти фрукти між основними прийомами. Харчові волокна дарують відчуття ситості і тримають апетит під контролем.

4. Порція фруктів в день повинна бути близько 400 грам! Віддавайте перевагу сезонним.

5. Вживання фруктів до їжі вбереже від "стрибків" цукру в крові і поліпшить подальше травлення.

6. Утримайтеся від вживання фруктів ввечері. Через зниження швидкості метаболізму, солодкі фрукти створюють навантаження на підшлункову залозу і додають фруктозу, яка не згорає в тілі і може накопичуватися у вигляді жиру.

Не забувайте, що фрукти різні: глікемічний індекс одних занадто високий, інші - ідеально підходять навіть для діабетиків і майже "не качають" цукор.