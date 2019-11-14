Всемирно-известный рок-музыкант спел в центре Киева

Группа Scorpions прилетела в Киев, чтобы дать свой концерт для поклонников. После выступления лидер рок-коллектива Клаус Майне прогулялся по осеннему Киеву и даже спел легендарную песню группы Still Loving You. Клаус совершил прогулку по Владимирской горке, Михайловской площади, также увидел новый пешеходный мост.

На улицах Киева Майне встретил немало своих фанатов и исполнил для них хит группы.

Так, на Михайловской площади, Клаус Майне под аккомпанемент уличного пианиста спел песню Scorpions Still Loving You.

Возле музыканта сразу же собралась толпа людей, которые хотели заполучить автограф солиста, Клаус с удовольствием это сделал, не отказывая никому.

Также музыкант разместил на своей страничке Instagram короткое видео о Киеве, который он, к слову, очень любит. Клаус сказал, что уже много лет приезжает с концертами в Украину, был во многих городах. Ему нравится атмосфера, нравится, как воспринимают музыку Scorpions украинские фаны.

Клаус Майне спел в Киеве (Facebook)