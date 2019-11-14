Всесвітньо відомий рок-музикант заспівав у центрі Києва

Група Scorpions прилетіла до Києва, щоб дати свій концерт для шанувальників. Після виступу лідер рок-колективу Клаус Майне прогулявся по осінньому Києву і навіть заспівав легендарну пісню групи Still Loving You. Клаус здійснив прогулянку по Володимирській гірці, Михайлівській площі, також побачив новий пішохідний міст.

На вулицях Києва Майне зустрів чимало своїх фанатів і виконав для них хіт групи.

Так, на Михайлівській площі, Клаус Майне під акомпанемент вуличного піаніста заспівав пісню Scorpions Still Loving You.

Біля музиканта відразу ж зібрався натовп людей, які хотіли отримати автограф соліста, Клаус із задоволенням це зробив, не відмовляючи нікому.

Також музикант розмістив на своїй сторінці Instagram коротке відео про Київ, який він, до речі, дуже любить. Клаус сказав, що вже багато років приїжджає з концертами в Україну, був у багатьох містах. Йому подобається атмосфера, подобається, як сприймають музику Scorpions українські фани.

Клаус Майне заспівав у Києві (Facebook)