По всем городам выставлены блокпосты: как правильно пройти проверку

В украинских городах выставили блокпосты, на которых проверяют автомобили и документы водителя. Появились рекомендации о том, как правильно проехать блокпост.
Об этом сообщает РБК-Украина.
1. За 100 метров до блокпоста нужно снизить скорость.
2. За 50 метров выключить свет.
3. За 30 метров остановиться – до полной остановки автомобиля.
4. Начать медленное движение в ответ на сигнал патруля (фонарик или рука)
5. Открыть все окна
6. Не включать свет в салоне
7. Держать руки на руле
8. После разрешения, тронуться с места, не включая свет (до 50 метров)
Напомним, ранее мы сообщали о том, почему украинцам не нужно отключать геолокацию на своих телефонах.
А также мы рассказывали о том, что в ВСУ украинцам дали инструкцию, как помешать наступлению россиян.