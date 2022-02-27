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По всем городам выставлены блокпосты: как правильно пройти проверку

Автор: Анна Шиканова

В украинских городах выставили блокпосты, на которых проверяют автомобили и документы водителя. Появились рекомендации о том, как правильно проехать блокпост.

Об этом сообщает РБК-Украина.

1. За 100 метров до блокпоста нужно снизить скорость.

2. За 50 метров выключить свет.

3. За 30 метров остановиться – до полной остановки автомобиля.

4. Начать медленное движение в ответ на сигнал патруля (фонарик или рука)

5. Открыть все окна

6. Не включать свет в салоне

7. Держать руки на руле

8. После разрешения, тронуться с места, не включая свет (до 50 метров)

Напомним, ранее мы сообщали о том, почему украинцам не нужно отключать геолокацию на своих телефонах.

А также мы рассказывали о том, что в ВСУ украинцам дали инструкцию, как помешать наступлению россиян.

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