По всіх містах виставлені блокпости: як правильно пройти перевірку

В українських містах виставили блокпости, на яких перевіряють автомобілі та документи водія. З'явилися рекомендації про те, як правильно проїхати блокпост.

8. Після дозволу, рушити з місця, не включаючи світло (до 50 метрів)

4. Почати повільний рух у відповідь на сигнал патруля (ліхтарик або рука)

1. За 100 метрів до блокпоста потрібно знизити швидкість.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, чому українцям не потрібно відключати геолокацію на своїх телефонах.

А також ми розповідали про те, що у ЗСУ українцям дали інструкцію, як перешкодити наступу росіян.