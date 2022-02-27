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По всіх містах виставлені блокпости: як правильно пройти перевірку

Автор: Анна Шиканова

В українських містах виставили блокпости, на яких перевіряють автомобілі та документи водія. З'явилися рекомендації про те, як правильно проїхати блокпост.

Про це повідомляє РБК-Україна.

1. За 100 метрів до блокпоста потрібно знизити швидкість.

2. За 50 метрів вимкнути світло.

3. За 30 метрів зупинитися – до повної зупинки автомобіля.

4. Почати повільний рух у відповідь на сигнал патруля (ліхтарик або рука)

5. Відкрити всі вікна

6. Не вмикати світло в салоні

7. Тримати руки на кермі

8. Після дозволу, рушити з місця, не включаючи світло (до 50 метрів)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, чому українцям не потрібно відключати геолокацію на своїх телефонах.

А також ми розповідали про те, що у ЗСУ українцям дали інструкцію, як перешкодити наступу росіян.

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