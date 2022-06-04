Всехсвятский скит Святогорской Лавры: как выглядел уникальный храм до обстрела рашистами

В субботу, 4 июня, в Донецкой области российские оккупанты обстреляли Святогорскую лавру Московского патриархата. Всехсвятский скит, сгоревший в результате обстрела, считался памятником деревянного зодчества и был крупнейшим деревянным храмом Украины.
Как выглядел уникальный храм - читайте ниже.
Храмы Всехсвятского скита собраны местными плотниками из массивных сосновых бревен. Скит обнесен деревянным частоколом с тесовыми воротами и угловыми башнями.
(svlavra.church.ua)
Уже через два года после закладки храм был построен. Иконостас храма Всех святых выполнен в традициях северных листов XVI–XVII веков и украшен богатой деревянной резьбой.
Иконостас Всехсвятского храма
Колокола Всехсвятского скита
Храм Всех Святых
В скиту проживает 15 человек братии. В частности, в Святогорский скит всех святых доступ ограничен и возможен только для паломнических групп в сопровождении монастырского экскурсовода.
Всехсвятский скит
Напомним, 4 июня российские войска в очередной раз обстреляли Святогорскую лавру в Донецкой области. В результате загорелось деревянное здание Всехсвятского скита.
В частности, пламя полностью охватило главный храм. О пострадавших неизвестно.