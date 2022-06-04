Всехсвятский скит Святогорской Лавры: как выглядел уникальный храм до обстрела рашистами

Храмы Всехсвятского скита собраны местными плотниками из массивных сосновых бревен. Скит обнесен деревянным частоколом с тесовыми воротами и угловыми башнями.

(svlavra.church.ua)

Уже через два года после закладки храм был построен. Иконостас храма Всех святых выполнен в традициях северных листов XVI–XVII веков и украшен богатой деревянной резьбой.

Иконостас Всехсвятского храма

Колокола Всехсвятского скита

Храм Всех Святых

В скиту проживает 15 человек братии. В частности, в Святогорский скит всех святых доступ ограничен и возможен только для паломнических групп в сопровождении монастырского экскурсовода.

Всехсвятский скит