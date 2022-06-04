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Всехсвятский скит Святогорской Лавры: как выглядел уникальный храм до обстрела рашистами

Всехсвятский скит (svlavra.church.ua)
Автор: Татьяна Самарук

В субботу, 4 июня, в Донецкой области российские оккупанты обстреляли Святогорскую лавру Московского патриархата. Всехсвятский скит, сгоревший в результате обстрела, считался памятником деревянного зодчества и был крупнейшим деревянным храмом Украины.

Как выглядел уникальный храм - читайте ниже.

Храмы Всехсвятского скита собраны местными плотниками из массивных сосновых бревен. Скит обнесен деревянным частоколом с тесовыми воротами и угловыми башнями.

(svlavra.church.ua)

Уже через два года после закладки храм был построен. Иконостас храма Всех святых выполнен в традициях северных листов XVI–XVII веков и украшен богатой деревянной резьбой.

Иконостас Всехсвятского храма

Колокола Всехсвятского скита

Храм Всех Святых

В скиту проживает 15 человек братии. В частности, в Святогорский скит всех святых доступ ограничен и возможен только для паломнических групп в сопровождении монастырского экскурсовода.

Всехсвятский скит

Напомним, 4 июня российские войска в очередной раз обстреляли Святогорскую лавру в Донецкой области. В результате загорелось деревянное здание Всехсвятского скита.

В частности, пламя полностью охватило главный храм. О пострадавших неизвестно.

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