Всехсвятський скит Святогірської лаври: як виглядав унікальний храм до обстрілу рашистами

У суботу, 4 червня, у Донецькій області російські окупанти обстріляли Святогірську лавру Московського патріархату. Всехсвятський скит, що згорів у результаті обстрілу, вважався пам'ятником дерев'яного зодчества і був найбільшим дерев'яним храмом України.
Як виглядав унікальний храм - читайте нижче.
Храми Всехсвятського скиту зібрані місцевими теслярами з масивних соснових колод. Скит обнесений дерев'яним частоколом з тесовою брамою і кутовими вежами.
(svlavra.church.ua)
Вже через два роки після закладки храм був збудований. Іконостас храму Усіх святих виконаний у традиціях північних листів XVI–XVII століть і прикрашений багатим дерев'яним різьбленням.
Іконостас Всехсвятського храму
Дзвони Всехсвятського скиту
Храм Усіх святих
У скиту мешкає 15 людей братії. Зокрема, у Святогірський скит Усіх святих доступ обмежений і можливий лише для паломницьких груп у супроводі монастирського екскурсовода.
Всехсвятський скит
Нагадаємо, 4 червня російські війська в черговий раз обстріляли Святогірську лавру в Донецькій області. В результаті загорілася дерев'яна будівля Всіхсвятського скиту.
Зокрема, полум'я повністю охопило головний храм. Про постраждалих невідомо.