Все, що треба знати про НМТ 2023: як зареєструватись, дати тестування, типи завдань і прохідні бали

У 2023 році закінчити навчання у школі мають приблизно 220-224 тис. одинадцятикласників. Усі випускники, які хочуть вступити цьогоріч у вищі навчальні заклади України, повинні скласти національний мультипредметний тест. Також його проходження вимагають деякі закордонні ВНЗ.
Усе, що треба знати про НМТ 2023, розповідаємо у матеріалі нижче.
НМТ - комп'ютерний онлайн-тест, що складатиметься з трьох блоків. Обов'язковими предметами є українська мова та математика, третій предмет - на вибір:
На складання випускнику надається 180 хв. Усі завдання на НМТ відповідатимуть чинній програмі ЗНО.
Не пізніше травня Український центр оцінювання якості освіти опублікує демонстраційні варіанти кожного з блоків НМТ.
Які типи завдань будуть у блоках (скриншот сайту Університету Григорія Сковороди в Переяславі)
У МОН запланували дві сесії НМТ-2023:
Участь у додатковій сесії можуть взяти випускники, які через поважні причини не могли долучитись до тестування під час основної сесії.
Тестування пройде у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях закладів освіти - тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створять у населених пунктах України та у деяких містах за кордоном.
Реєстрація учасників мультитесту розпочнеться 3 квітня та триватиме до 3 травня.
Реєстрація відбудеться через сайт Українського центру оцінювання якості освіти. Доступ до створення персональних кабінетів активується одночасно з початком реєстрації.
Як зареєструватись на тестування (скриншот сайту УЦОЯО)
Вступник при реєстрації має вказати персональні дані, прикріпити необхідні документи та фото.
Перелік копій документів, які знадобляться для реєстрації:
Після реєстрації повинна надійти інформація від УЦОЯО про те, як дізнатися номер і пін-код для входу на особисту сторінку з актуальною інформацією.
Після отримання цього повідомлення абітурієнт зможе зайти у персональний кабінет вступника.
Кількість балів з кожного блоку буде переведена у таблиці тестування за шкалою 100-200. Для усіх спеціальностей буде встановлено коефіцієнти до результатів кожного блоку НМТ.
Інформація про значення цих коефіцієнтів міститиметься у Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2023 році. Цей документ затверджується МОН.
Цьогоріч підняли прохідний бал. Вступник має набрати не менше 10% від загальної кількості балів за виконання кожного з трьох блоків НМТ.
Учасникам тестування для отримання мінімальних 100 балів з 200 необхідно набрати:
Раніше ми розповідали про те, чи треба складати НМТ випускникам, які планують вступати у навчальні заклади за кордоном.
Читайте також про те, що з'явилася пробна версія тесту з історії України.