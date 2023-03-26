Все, что нужно знать о НМТ 2023: как зарегистрироваться, даты тестирования, типы заданий и проходные баллы

В 2023 году закончить обучение в школе должны примерно 220-224 тыс. одиннадцатиклассников. Все выпускники, которые хотят поступить в высшие учебные заведения Украины в этом году, должны сдать национальный мультипредметный тест. Также его прохождение требует некоторые зарубежные вузы.
Всё, что нужно знать о НМТ 2023, рассказываем в материале ниже.
НМТ - компьютерный онлайн-тест, состоящий из трех блоков. Обязательными предметами являются украинский язык и математика, третий предмет - по выбору:
На тестирование выпускнику предоставляется 180 мин. Все задачи на НМТ будут отвечать действующей программе ВНО.
Не позже мая Украинский центр оценки качества образования опубликует демонстрационные варианты каждого из блоков НМТ.
Какие типы задач будут в блоках (скриншот сайта Университета Григория Сковороды в Переяславе)
В МОН запланировали две сессии НМТ-2023:
Участие в дополнительной сессии могут принять выпускники, которые по уважительным причинам не могли пройти тестирование во время первой сессии.
Тестирование пройдет в специально оборудованных компьютерных аудиториях учебных заведений - временных экзаменационных центрах (ТЭЦ). Их создадут в населенных пунктах Украины и некоторых городах за рубежом.
Регистрация участников мультитеста начнется 3 апреля и продлится до 3 мая.
Регистрация состоится через сайт Украинского центра оценивания качества образования. Доступ к созданию персональных кабинетов активируется одновременно с началом регистрации.
Как зарегистрироваться на тестирование (скриншот сайта УЦОКО)
Поступающий при регистрации должен указать персональные данные, прикрепить необходимые документы и фотографии.
Список копий документов, которые понадобятся для регистрации:
После регистрации должна поступить информация от УЦОКО о том, как узнать номер и пин-код для входа на личную страницу с актуальной информацией.
После получения этого сообщения абитуриент сможет зайти в персональный кабинет абитуриента.
Количество баллов по каждому блоку будет переведено в таблице тестирования по шкале 100-200. Для всех специальностей будут установлены коэффициенты к результатам каждого блока НМТ.
Информация о значении этих коэффициентов будет содержаться в Порядке приема на обучение для получения высшего образования в 2023 году. Данный документ утверждается МОН.
В этом году подняли проходной балл. Абитуриент должен набрать не менее 10% от общего количества баллов за выполнение каждого из трех блоков НМТ.
Участникам тестирования для получения минимальных 100 баллов из 200 необходимо набрать:
Ранее мы рассказывали о том, нужно ли сдавать НМТ выпускникам, которые планируют поступать в учебные заведения за границей.
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