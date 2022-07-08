"Все очень радовались": украинская ведущая рассказала, как семья относится к ее влиятельному мужу

Юлия, продолжите фразу "для меня семья - это..."

Это основа. Это место, где ты всегда найдешь поддержку, любовь и одобрение. Семья - это о безопасности. Только с родными я чувствую себя в полной безопасности, как когда-то в детстве.

Это когда о тебе беспокоятся, ласкают, искренне сочувствуют, помогают и любят не за какие-то достижения или хорошие поступки, а просто за факт твоего существования.

Это особый оазис любви, поддержки и доверия.

Юлия Зорий с отцом и сестрой (фото: instagram.com/yulia_zoriy)

Вспомните три самых счастливых момента в вашей семье

Первый - рождение сестренки. Появление всех детей в нашей семье - это большое счастье.

Второй - окончание нами университетов. Сестра, например, защищала дипломную работу в итальянском вузе, потому что она там живет много лет. Мы все были на видеосвязи на защите ее работы, и это стало очень волнующим моментом. Все переживали и гордились ею. То же самое было дважды и с моими защитами.

Третий - наш брак с Алексеем. Знаю, что все очень радовались нашей паре и тому, какого достойного и классного мужа я себе выбрала. Они его искренне любят.

Какое было самое большое испытание для вашей семьи?

Конечно, это смерть мамы. Неожиданная, коварная, до сих пор слишком болезненна для каждого из нас. Это испытание мы проходим уже 13-й год.

Какие основные семейные традиции имеете?

Пасху и Рождество обязательно празднуем вместе. Стараемся также всегда собираться на дни рождения дедушек и бабушек.

О чем мечтаете всей семьей?

Уже не помню, о чем мечтали до войны, а сейчас мечта точно одна - победа Украины и сохранение жизней. Это единственное желание.

Юлия Зорий с отцом (фото: instagram.com/yulia_zoriy)