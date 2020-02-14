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Пора признаться миру: известная телеведущая обручилась с юристом (фото)

STYLERЖизнь    14.02.2020 - 13:57
Пора признаться миру: известная телеведущая обручилась с юристом (фото)
Известная телеведущая Юлия Зорий выходит замуж (Коллаж РБК-Украина)

Телеведущая Юлия Зорий обручилась с известным юристом

Известная украинская телеведущая Юлия Зорий обручилась со своим возлюбленным. Избранником Юлии стал представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске, юрист Алексей Резников. Телеведущая ответила согласием в День святого Валентина.

Алексей Резников разместил на своей странице в Facebook фотографии помолвки и сообщил, что его возлюбленная ответила: "Да!"

"День влюбленных. Сердечные открытки доминируют сегодня во всех лентах. Когда я сделал пост, в момент увольнения с публичной службы, о том, что еще в планах у меня доучится и довлюбиться. Планы всегда реализуются, если осознанно отправляешь запрос во Вселенское пространство. Она сказала: "Да!" Юлия Зорий, пора признаться миру", - написал Резников.

Пора признаться миру: известная телеведущая обручилась с юристом (фото)

Фото: facebook.com/alex.reznikoff

Алексей Резников – известный украинский юрист, ранее работал заместителем главы КГГА, а также заместителем главы Антикоррупционной Рады.

Юлия Зорий – известная украинская телеведущая, зрители ее знают по программе "Утро в Большом городе", которая выходит на телеканале ICTV.

Пора признаться миру: известная телеведущая обручилась с юристом (фото)

Фото: facebook.com/alex.reznikoff

Напомним, ранее мы писали о том, что известный комик Евгений Кошевой признался, что сделал своей супруге предложение в такси и при этом был весьма навеселе.

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