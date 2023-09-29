"Все просто". Ксенія Мішина зізналася, як схудла на 12 кілограмів за 4 місяці

Українська актриса Ксенія Мішина зізналася, що раптово перестала подобатися собі і вирішила схуднути. За чотири місяці їй удалося скинути 12 кілограмів.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на інтерв'ю артистки на YouTube-каналі Аліни Шаманської.

Як схудла Ксенія Мішина

Знаменитість повідомила, що їй допомагала у схудненні ціла команда фахівців. Саме вони вели її весь шлях.

"Насправді все так просто, але треба робити, а ми звикли ускладнювати все", - сказала Ксенія.

Мішина сказала, що набрала вагу саме через стрес. За її словами, на той час вона постійно їла.

“Через великий стрес почала обростати. Я думаю, це така психосоматика, я постійно їла. Треба було заїдати все. І в один момент я подивилася на себе і запитала, що ж це таке? Мені здається, що харчування - це найважливіша складова на шляху до бажаної фігури. Є фізичний, психологічний голод, і важливо навчитися розрізняти їх", - сказала вона.

Ведуча зазначила, що Ксенія саме під час війни в Україні набрала 12 кілограмів.

У чому секрет схуднення актриси

За словами актриси, її колишній чоловік порадив їй зайнятися спортом.

"Я ненавиділа спорт і це теж психологічна історія. Не хотіла напружуватися, але коли ти розумієш навіщо, це по-іншому працює. Якщо кава, то плюс 300-400 мл води. Я стабільно випиваю три літри води щодня. Хочу не хочу, але я вже хочу. Вранці обов'язково роблю вакуум живота, медитацію, контрастний душ", - зізналася зірка.

До речі, Ксенія зізналася, що фото, де вона погладшала, вона не публікувала ніде.

Ксенія Мішина зараз виглядає так (фото: instagram.com/misha.k.ua)