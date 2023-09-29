"Все просто". Ксения Мишина призналась, как похудела на 12 килограммов за 4 месяца
Украинская актриса Ксения Мишина призналась, что в один момент перестала нравиться себе и решила похудеть. За четыре месяца ей удалось сбросить 12 килограммов.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью артистки на YouTube-канале Алины Шаманской.
Как похудела Ксения Мишина
Знаменитость сообщила, что ей помогала в похудении целая команда специалистов. Именно они вели ее весь путь.
"На самом деле все так просто, но нужно делать, а мы привыкли все усложнять", - сказала Ксения.
Мишина сказала, что набрала вес именно из-за стресса. По ее словам, в то время она постоянно ела.
"Из-за большого стресса начала обрастать. Я думаю, это такая психосоматика, я постоянно ела. Надо было заедать все. И в один момент я посмотрела на себя в зеркало и думаю, что это такое? Сначала принялась спортом заниматься, но все равно ела. Мне кажется, что питание - это важнейшая составляющая на пути к желаемой фигуре. Есть физический, психологический голод, и важно научиться различать их", - сказала она.
Ведущая отметила, что Ксения именно во время войны в Украине набрала 12 килограммов.
В чем секрет похудения актрисы
По словам актрисы, ее бывший мужчина посоветовал ей заняться спортом.
"Я ненавидела спорт и это тоже психологическая история. Не хотела напрягаться, но когда ты понимаешь зачем, это по-другому работает. Если кофе, то плюс 300−400 мл воды. Я стабильно выпиваю три литра воды каждый день. Хочу не хочу, но я уже хочу. Утром обязательно делаю вакуум живота, медитацию, контрастный душ", - призналась звезда.
Кстати, Ксения призналась, что фото, где она поправилась, она не публиковала нигде.
Ксения Мишина сейчас выглядит так (фото: instagram.com/misha.k.ua)
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