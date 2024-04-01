ua en ru
Пн, 01 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Все як у комп’ютерній грі". Військовий та співак Ярмак зізнався, чи знищував ворогів на війні

Понеділок 01 квітня 2024 20:30
UA EN RU
"Все як у комп’ютерній грі". Військовий та співак Ярмак зізнався, чи знищував ворогів на війні YARMAK (фото: instagram.com/yarmak_music)
Автор: Іванна Пашкевич

Український співак Олександр Ярмак (YARMAK), який захищає нашу країну на фронті, зізнався, чи доводилося йому вбивати російських окупантів на війні.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю артиста для YouTube-каналу "Слава+".

Чи знищував Ярмак окупантів на війні

Як зізнався воїн, до повномасштабного вторгнення РФ він ніколи нікому не причиняв шкоди.

"Я просто взагалі така людина, яка в житті жодну тварину не вбила, не причинила шкоди. Я реально з будинку в себе мурахів на листочку виносив, тобто я так поважаю навколишнє середовище і наш світ. Але зараз просто нам не залишили вибору. Це реально орда темряви", - сказав артист.

"Ми їх ну от просто шматуємо дронами, відриваємо їм голови, руки, ноги, просто на шматті їх рвем, і вони все рівно пруть, і ти думаєш, що ти тут забув", - додав він.

&quot;Все як у комп’ютерній грі&quot;. Військовий та співак Ярмак зізнався, чи знищував ворогів на війні

YARMAK (фото: instagram.com/yarmak_music)

Також репер розповів, як відходив після першого знищеного ворога.

"Я переживав про цей момент. Ну для мене, я ж кажу, вбити будь-яку людину, навіть покидька, це було таким немислимим взагалі раніше явищем. Але вже на той момент я настільки інтегрувався у війну, настільки війна інтегрувалась в життя всіх нас, стільки горя принесли ці потвори. От коли ми вбили перших типів, ми просто поїхали додому, повечеряли і лягли спати", - згадав захисник.

На питання Слави Дьоміна, чи снилися після цього жахи, YARMAK відповів, що такого не було.

"Хоча раніше я думав, що можуть бути якісь такі сни. Розумієте, все ж таки ми це бачимо через екран монітора, і ми не відчуваємо цих криків, болю і всього іншого. У нас приблизно воно виглядає на емоційному рівні все як в комп'ютерній грі. У нас біжать якісь солдатики і ми їх знищуємо", - додав виконавець.

"От ти не замислюєшся там глибше, що це людина. Ну ти бачиш, що він корчиться, що в нього там відірвало руку або ще щось, але мені їх взагалі не шкода, от просто взагалі не шкода. І я це сміття буду продовжувати знищувати, тому що це не люди. Вони несуть просто смерть і руйнування цій планеті", - висловився він.

Зазначимо, що після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Ярмак пішов до військкомату. Однак, йому відмовили через відсутність бойового досвіду. Наступного дня артист знайшов можливість потрапити до ЗСУ через знайомство.

Спочатку Олександр був гранатометником, згодом пройшов навчання і почав працювати аеророзвідником. Пізніше він очолив підрозділ управління дронами.

&quot;Все як у комп’ютерній грі&quot;. Військовий та співак Ярмак зізнався, чи знищував ворогів на війні

YARMAK (фото: instagram.com/yarmak_music)

Раніше ведуча 1+1 розповіла про смерть зведеного сина.

Також відомий український комік відверто зізнався, чому не пішов на фронт.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Зірки шоу-бізнесу
NEWS
Україна має дрони з дальністю ураження понад 1000 км, - Федоров
Україна має дрони з дальністю ураження понад 1000 км, - Федоров