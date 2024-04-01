"Все как в компьютерной игре". Военный и певец Ярмак признался, уничтожал ли врагов на войне
Украинский певец Александр Ярмак (YARMAK), защищающий нашу страну на фронте, признался, приходилось ли ему убивать российских оккупантов на войне.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью артиста для YouTube-канала "Слава+".
Уничтожал ли Ярмак оккупантов на войне
Как признался воин, до полномасштабного вторжения РФ он никогда никому не причинял вреда.
"Я просто вообще такой человек, который в жизни ни одно животное не убил, не причинил вреда. Я реально из дома у себя муравьев на листочке выносил, то есть я так уважаю окружающую среду и наш мир. Но сейчас просто нам не оставили выбора. Это реально орда тьмы", - сказал артист.
"Мы их ну вот просто кромсаем дронами, отрываем им головы, руки, ноги, просто в клочья их рвем, и они все ровно прут, и ты думаешь, что ты тут забыл", - добавил он.
YARMAK (фото: instagram.com/yarmak_music)
Также рэпер рассказал, как отходил после первого уничтоженного врага.
"Я переживал об этом моменте. Ну для меня, я же говорю, убить любого человека, даже подонка, это было таким немыслимым вообще раньше явлением. Но уже на тот момент я настолько интегрировался в войну, настолько война интегрировалась в жизнь всех нас, столько горя принесли эти уроды. Вот когда мы убили первых типов, мы просто поехали домой, поужинали и легли спать", - вспомнил защитник.
На вопрос Славы Демина, снились ли после этого ужасы, YARMAK ответил, что такого не было.
"Хотя раньше я думал, что могут быть какие-то такие сны. Понимаете, все же мы это видим через экран монитора, и мы не чувствуем этих криков, боли и всего остального. У нас примерно оно выглядит на эмоциональном уровне все как в компьютерной игре. У нас бегут какие-то солдатики и мы их уничтожаем", - добавил исполнитель.
"Вот ты не задумываешься там глубже, что это человек. Ну ты видишь, что он корчится, что у него там оторвало руку или еще что-то, но мне их вообще не жалко, вот просто вообще не жалко. И я этот мусор буду продолжать уничтожать, потому что это не люди. Они несут просто смерть и разрушение этой планете", - высказался он.
Отметим, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину, Ярмак пошел в военкомат. Однако, ему отказали из-за отсутствия боевого опыта. На следующий день артист нашел возможность попасть в ВСУ через знакомство.
Сначала Александр был гранатометчиком, впоследствии прошел обучение и начал работать аэроразведчиком. Позже он возглавил подразделение управления дронами.
YARMAK (фото: instagram.com/yarmak_music)
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