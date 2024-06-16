"Все ідеально": українка з найбільшими вилицями показала тіло до усіх операцій

Блогерка Анастасія Покрищук, яку ще називають українкою з найбільшими вилицями, поділилася архівними кадрами. Вона показала, який вигляд мало її тіло до операцій.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис з Instagram Покрищук.
У минулому Покрищук займалася спортом та навіть могла похизуватися рельєфними м'язами. На архівних фото помітно, що дівчина "качала" спину, шию та плечі.
Покрищук до операцій (фото: instagram.com/justqueen88)
Тоді вона ще не збільшила вилиці та інші частини свого тіла. Сама Покрищук заявляє, що повністю задоволена тим, якою стала зараз.
Українка з найбільшими вилицями у минулому (фото: instagram.com/justqueen88)
"Давно. Спину і плечі додала б. А інше у мене все ідеально зараз", - написала блогерка.
Покрищук до "пластики" (фото: instagram.com/justqueen88)
У коментарях юзери пишуть:
Після всіх операцій блогерка може похизуватися імплантами у сідницях, також вона збільшила груди, губи та вилиці. Окрім цього, Покрищук робили операцію на животі, аби в неї з'явився прес.
Покрищук після операцій (скріншот)
Блогерка не приховує, що робить "пластику" та пишається результатами. При цьому вона майже не реагує на критику з боку хейтерів.
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