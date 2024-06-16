"Все идеально": украинка с самыми большими скулами показала тело ко всем операциям

Блогер Анастасия Покрищук, которую еще называют украинкой с самыми большими скулами, поделилась архивными кадрами. Она показала, как выглядело ее тело до операций.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение из Instagram Покрищук.
В прошлом Покрищук занималась спортом и даже могла похвастаться рельефными мышцами. На архивных фото заметно, что девушка "качала" спину, шею и плечи.
Покрищук до операций (фото: instagram.com/justqueen88)
Тогда она еще не увеличила скулы и другие части своего тела. Сама Покрищук заявляет, что полностью довольна тем, какой стала сейчас.
Украинка с самыми большими скулами в прошлом (фото: instagram.com/justqueen88)
"Давно. Спину и плечи добавила бы. А остальное у меня все идеально сейчас", - написала блогерша.
Покрищук до "пластики" (фото: instagram.com/justqueen88)
В комментариях пользователи пишут:
После всех операций блогерша может похвастаться имплантами в ягодицах, также она увеличила грудь, губы и скулы. Кроме того, Покрищук делали операцию на животе, чтобы у нее появился "пресс".
Покрищук после операций (скриншот)
Блогерша не скрывает, что делает "пластику" и гордится результатами. При этом она почти не реагирует на критику со стороны хейтеров.
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