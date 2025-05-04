Врятуйте речі та їжу від молі: прості способи та швидкий результат

Моль у домі - це не лише дрібна неприємність, а й реальна загроза для харчів, улюбленого одягу та меблів. Щоб не допустити подальших втрат, важливо діяти швидко та грамотно.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про секрети боротьби з усіма видами домашньої молі.

Які є види домашньої молі

Побачивши маленьких метеликів на кухні, доведеться попрощатися з частиною продуктів, адже вони можуть бути зіпсовані. А знайдена у шафі міль часто означає, що на одязі вже з’явилися маленькі, майже непомітні дірочки.

У наших оселях найчастіше з’являються два види молі - харчова та платтяна.

Харчова міль обирає для життя кухні й комори, харчуючись крупами, горіхами, чаєм та іншими продуктами. Дорослі особини мають маленький розмір, а личинки здатні вирости до 1,5 см і серйозно псувати запаси.

Платтяна міль полюбляє теплі місця, де зберігається вовняний одяг, хутряні вироби або речі з бавовни. Її дорослі метелики досягають всього 5 мм, але завдають значної шкоди речам, залишаючи характерні пошкодження.

Найефективніші способи боротьби з міллю

Ефірні олії. Нанесіть кілька крапель ефірної олії лаванди, базиліка або герані на ватяний диск. Покладіть диск у шафу чи кухонну полицю - запах надійно відлякає міль.

Лаванда. Сушені квіти лаванди загорніть у невеликі марлеві мішечки. Розкладіть їх у шафах і скринях, де зберігається одяг або продукти.

Оцет. Приготуйте мильний розчин і ретельно обробіть усі полиці та кути. Після висихання обов'язково протріть поверхні столовим оцтом для додаткового захисту.

Цитрусові шкірки. Викладіть шкірку апельсинів або мандаринів у місцях можливого проживання молі. Через кілька днів замініть старі кірки на свіжі, щоб аромат залишався сильним.

Листя волоського горіха. Свіже листя розкладіть на полицях або в кишенях шафи. Його природний запах неприємний для молі й не дасть їй оселитися.

Моль - найбільш небезпечний домашній шкідник (фото: Freepik.com)

Профілактика: як уберегти оселю від молі

Щоб міль більше не турбувала вас, варто суворо дотримуватися кількох простих правил.