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Врятуйте речі та їжу від молі: прості способи та швидкий результат

Неділя 04 травня 2025 19:30
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Врятуйте речі та їжу від молі: прості способи та швидкий результат Як прогнати моль з дому (фото: Freepik.com)
Автор: Фелікс Коркін

Моль у домі - це не лише дрібна неприємність, а й реальна загроза для харчів, улюбленого одягу та меблів. Щоб не допустити подальших втрат, важливо діяти швидко та грамотно.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про секрети боротьби з усіма видами домашньої молі.

Які є види домашньої молі

Побачивши маленьких метеликів на кухні, доведеться попрощатися з частиною продуктів, адже вони можуть бути зіпсовані. А знайдена у шафі міль часто означає, що на одязі вже з’явилися маленькі, майже непомітні дірочки.

У наших оселях найчастіше з’являються два види молі - харчова та платтяна.

Харчова міль обирає для життя кухні й комори, харчуючись крупами, горіхами, чаєм та іншими продуктами. Дорослі особини мають маленький розмір, а личинки здатні вирости до 1,5 см і серйозно псувати запаси.

Платтяна міль полюбляє теплі місця, де зберігається вовняний одяг, хутряні вироби або речі з бавовни. Її дорослі метелики досягають всього 5 мм, але завдають значної шкоди речам, залишаючи характерні пошкодження.

Найефективніші способи боротьби з міллю

Ефірні олії. Нанесіть кілька крапель ефірної олії лаванди, базиліка або герані на ватяний диск. Покладіть диск у шафу чи кухонну полицю - запах надійно відлякає міль.

Лаванда. Сушені квіти лаванди загорніть у невеликі марлеві мішечки. Розкладіть їх у шафах і скринях, де зберігається одяг або продукти.

Оцет. Приготуйте мильний розчин і ретельно обробіть усі полиці та кути. Після висихання обов'язково протріть поверхні столовим оцтом для додаткового захисту.

Цитрусові шкірки. Викладіть шкірку апельсинів або мандаринів у місцях можливого проживання молі. Через кілька днів замініть старі кірки на свіжі, щоб аромат залишався сильним.

Листя волоського горіха. Свіже листя розкладіть на полицях або в кишенях шафи. Його природний запах неприємний для молі й не дасть їй оселитися.
Врятуйте речі та їжу від молі: прості способи та швидкий результатМоль - найбільш небезпечний домашній шкідник (фото: Freepik.com)

Профілактика: як уберегти оселю від молі

Щоб міль більше не турбувала вас, варто суворо дотримуватися кількох простих правил.

  • Крупи краще зберігати у щільно закритих контейнерах або банках з кришками. Після покупки продукти бажано прогрівати в духовці при температурі близько 60 градусів для знищення можливих яєць.
  • Одяг з вовни та натуральних тканин слід уважно оглядати перед покупкою і регулярно прати.
  • Чисті речі рекомендується зберігати в чохлах із паперу або поліетилену, що ускладнить молі доступ до них.

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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: сайти Lifehacker та Martha Stewart.

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