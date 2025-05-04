Спасите вещи и еду от моли: простые способы и быстрый результат
Моль в доме - это не только мелкая неприятность, но и реальная угроза для продуктов, любимой одежды и мебели. Чтобы не допустить дальнейших потерь, важно действовать быстро и грамотно.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о секретах борьбы со всеми видами домашней моли.
Какие есть виды домашней моли
Увидев мелких бабочек на кухне, придется попрощаться с частью продуктов, ведь они могут быть испорчены. А найденная в шкафу моль часто означает, что на одежде уже появились маленькие, почти незаметные дырочки.
В наших домах чаще всего появляются два вида моли - пищевая и платяная.
Пищевая моль выбирает для жизни кухни и кладовые, питаясь крупами, орехами, чаем и другими продуктами. Взрослые особи имеют маленький размер, а личинки способны вырасти до 1,5 см и серьезно портить запасы.
Платяная моль предпочитает теплые места, где хранится шерстяная одежда, меховые изделия или вещи из хлопка. Ее взрослые бабочки достигают всего 5 мм, но наносят значительный ущерб вещам, оставляя характерные повреждения.
Самые эффективные способы борьбы с молью
Эфирные масла. Нанесите несколько капель эфирного масла лаванды, базилика или герани на ватный диск. Положите диск в шкаф или кухонную полку - запах надежно отпугнет моль.
Лаванда. Сушеные цветы лаванды заверните в небольшие марлевые мешочки. Разложите их в шкафах и сундуках, где хранится одежда или продукты.
Уксус. Приготовьте мыльный раствор и тщательно обработайте все полки и углы. После высыхания обязательно протрите поверхности столовым уксусом для дополнительной защиты.
Цитрусовые корки. Выложите кожуру апельсинов или мандаринов в местах возможного обитания моли. Через несколько дней замените старые корки на свежие, чтобы аромат оставался сильным.
Листья грецкого ореха. Свежие листья разложите на полках или в карманах шкафа. Его естественный запах неприятен для моли и не даст ей поселиться.
Моль - наиболее опасный домашний вредитель (фото: Freepik.com)
Профилактика: как уберечь дом от моли
Чтобы моль больше не беспокоила вас, стоит строго придерживаться нескольких простых правил.
- Крупы лучше хранить в плотно закрытых контейнерах или банках с крышками. После покупки продукты желательно прогревать в духовке при температуре около 60 градусов для уничтожения возможных яиц.
- Одежду из шерсти и натуральных тканей следует внимательно осматривать перед покупкой и регулярно стирать.
- Чистые вещи рекомендуется хранить в чехлах из бумаги или полиэтилена, что затруднит моли доступ к ним.
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При написании материала использовались следующие источники: сайты Lifehacker и Martha Stewart.