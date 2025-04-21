Жодного колорадського жука не буде на городі: ці народні методи потужніші за хімію

Колорадський жук - справжній кошмар для городника. Але замість того, щоб труїти урожай хімією, краще скористатися народними засобами для винищення шкідників.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про народні методи боротьби з колорадським жуком, які безпечні для здоров’я, не шкодять довкіллю та можуть бути дуже ефективними.

Чому колорадський жук такий небезпечний

Не варто недооцінювати цього шкідника. Одна самка відкладає до 80 яєць на день - і вже через кілька тижнів на ваших грядках вирує справжня армія личинок. Вони швидко знищують листя, що послаблює рослину і може повністю зіпсувати врожай.

І це не лише про картоплю - жук полюбляє всі пасльонові, тож під загрозою опиняються томати, баклажани й навіть декоративні рослини. Саме тому важливо діяти швидко, не даючи шкіднику шансу закріпитися на грядках.

Ручне збирання та хитрощі для його спрощення

Найпростіший і водночас найнадійніший спосіб - збирання жуків руками. Звісно, це забирає час, але дозволяє миттєво зменшити кількість шкідників. Для цього беруть відро і віник - комах струшують із кущів прямо у посудину. Якщо знайдете яйця чи личинки на листках - обривайте їх без жалю. А щоб не дати жукам шансів вижити, усе зібране потрібно спалити.

Є й невеличка хитрість: можна посадити кілька кущів старої картоплі окремо, трохи пізніше основної посадки. Жуки швидко переміщуються на молоді пагони - і там їх буде легше зібрати. Це своєрідна "приманка", яка допомагає тримати ситуацію під контролем.

Колорадського жука треба винищувати усіма способами (фото: Pixabay.com)

Народні пастки, попіл і рослини-захисники

Існує багато способів зробити пастки. Один з дієвих - використання отруйної приманки з картоплі та сечовини: картопляні шматки замочують у розчині (1 склянка сечовини на 1 л води), кладуть у бляшані банки і прикопують їх на рівні ґрунту вздовж грядок. Перевіряйте щодня і щотижня змінюйте приманку.

Також добре діє деревний попіл - посипайте їм рослини вранці, коли ще тримається роса. Після дощу процедуру повторюють. Аналогічно діє і кукурудзяне борошно.

Під час висадки в лунки додавайте трохи попелу, цибулиння та квасолину - це природні репеленти, що відлякують жуків. А посадивши між рядами базилік, календулу, чорнобривці, часник чи навіть тютюн - створите ароматний бар’єр, який комахи просто не перетравлюють. У жуків чутливий нюх, тому такі запахи буквально виганяють їх із ділянки.

Відвари, розчини й інші народні рецепти

Якщо ж шкідників багато, варто вдатися до обробки настоями та відварами.

Наприклад, змішайте 150 мл оцту, 50 г гірчиці та 10 л води - це засіб обприскують рослини 1-2 рази на тиждень.

Або приготуйте відвар із чистотілу: прокип’ятіть його 15 хв, розведіть півлітра відвару в 10 л води - і обробляйте картоплю.

Ще один варіант - полин, кульбаба чи хвощ. Відваріть 200 г зелені, дайте настоятись, розбавте й поливайте грядки вранці та ввечері.

Хороший ефект дає і сода з оцтом (100 г соди + 0,5 л оцту на відро води).

А листя волоського горіха можна використовувати як для обприскування, так і для прикопування восени - жукам такий аромат теж не до вподоби.