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Врятував і закохався: помічник президента Чехії одружився з українською біженкою (фото)

Прессекретар президента Чехії Іржи Овчачек (фото: blesk.cz)
Автор: Юлія Гаюк

43-річний прессекретар президента Чехії Іржи Овчачек одружився з біженкою з України, яку прихистив у себе вдома із сином в рамках допомоги українцям.

Про це повідомляє чеське видання Blesk.

Іржи Овчачек познайомився з українкою навесні, коли вона із сином приїхала до Чехії через війну в Україні. У рамках допомоги біженцям прессекретар запропонував жінці з дитиною пожити в його будинку. І саме так їхні серця зійшлися.

Як пише видання Blesk, весілля було досить скромним.

"Церква, тісне сімейне коло, наречена з дитиною від перших стосунків і одне знайоме обличчя. Ось так виглядало весілля Іржи Овчачека, яке шокувало чеську громадськість!" - йдеться у повідомленні.

Про саму обраницю Іржи майже нічого не відомо, окрім того, що вона з України та має сина дошкільного віку.

Весілля Іржи Овчачека та українки (фото: blesk.cz)

Нагадаємо, що Чехія надає велику кількість підтримки Україні в боротьбі проти Росії.

Наприклад, ми повідомляли, що Чехія виступає за створення трибуналу для суду над керівництвом Росії.

Читайте також, як обходиться українцям проживання в найбільших містах Чехії.

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