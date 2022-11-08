Врятував і закохався: помічник президента Чехії одружився з українською біженкою (фото)

Іржи Овчачек познайомився з українкою навесні, коли вона із сином приїхала до Чехії через війну в Україні. У рамках допомоги біженцям прессекретар запропонував жінці з дитиною пожити в його будинку. І саме так їхні серця зійшлися.

Як пише видання Blesk, весілля було досить скромним.

"Церква, тісне сімейне коло, наречена з дитиною від перших стосунків і одне знайоме обличчя. Ось так виглядало весілля Іржи Овчачека, яке шокувало чеську громадськість!" - йдеться у повідомленні.

Про саму обраницю Іржи майже нічого не відомо, окрім того, що вона з України та має сина дошкільного віку.

Весілля Іржи Овчачека та українки (фото: blesk.cz)

Нагадаємо, що Чехія надає велику кількість підтримки Україні в боротьбі проти Росії.