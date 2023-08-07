"Врятувала сотні життів". На фронті загинула бойова медикиня Дар’я Філіп’єва "Блискавка"

Що відомо про Дар'ю "Блискавку"

Дівчина була родом із Сум, але останні роки проживала у Києві. Освіту здобула у Сумському державному університеті.

Вперше прийшла в армію у 2019 році із почуття обов’язку зробити щось важливе для країни. Дар’я закінчила курс для бойового медичного персоналу, а за її швидку реакцію отримала позивний "Блискавка".

Після початку повномасштабної війни вона приєдналася до територіальної оборони Києва й почала навчати інших бойової медицини. Для неї було важливо, щоб на полі бою її бачили не лише як жінку, а й як "громадянку цієї країни".

"Я не могла просто залишитися вдома, тому що я солдат, сержант, бойовий медик, і мені потрібно захищати цю країну", - розповідала жінка.

Дарія також раніше працювала у 24-ій окремій механізованій бригаді. У 2023 році Дарію нагородили почесним нагрудним знаком "Сталевий хрест".

Дарія вперше пішла в армію у 2019 році (фото: facebook.com/ariana.von.stahl)

Спогади друзів про Дар'ю

Друзі та знайомі залишають пости зі співчуттям на сторінці Дар'ї.

"Прочитав, що загинула Даша, Блискавка. Одна з самих яскравих і крутих бойових медиків, з ким я спілкувався за ці 1,5 року. Невимовно сумно. Світла пам'ять", - написав волонтер Юрій Кубрушко.

"Ти любила свою роботу. Але яка ж це робота, ти сама казала, що це покликання. Ти була у всьому, за що бралася, - кращою. І ти така перфекціоністка. Ти любила своїх побратимів і розповідала про ваші бойові виїзди. Ти врятувала сотні людей. Ти так завзято прагнула перемоги і я була впевнена, що ми відсвяткуємо це разом. Ти така сильна. Така щира. Така справжня. Ти і є вогонь", - написала подруга Влада Думенко.

"Тяжко, коли гинуть ті, кого знав. Хоч я її майже не знала. Але коли гинуть дівчатка - це страшне як тяжко, друзі. І нічого вже не вдієш, хочеться хоча б мати змогу сказати: "Я її знала. Вона була неймовірною", - написала військова волонтерка Діана Макарова.

Поки деталей загибелі Дар'ї, а також про час і місце прощання із нею - не повідомляють.

Дарію на фронті знали під позивним "Блискавка" (фото: facebook.com/ariana.von.stahl)