"Спасла сотни жизней". На фронте погибла боевой медик Дарья Филипьева "Молния"

Что известно о Дарии "Молнии"

Девушка была родом из Сум, но в последние годы проживала в Киеве. Образование получила в Сумском государственном университете.

Впервые пришла в армию в 2019 году из чувства долга сделать что-то важное для страны. Дарья закончила курс для боевого медицинского персонала, а за ее скорую реакцию получила позывной "Молния".

После начала полномасштабной войны она присоединилась к территориальной обороне Киева и принялась обучать других боевой медицины. Для нее было важно, чтобы на поле боя ее видели не только как женщину, но и как "гражданку этой страны".

"Я не могла просто остаться дома, потому что я солдат, сержант, боевой медик, и мне нужно защищать эту страну", - рассказывала женщина.

Дарья также раньше работала в 24-й отдельной механизированной бригаде. В 2023 году Дарию наградили почетным нагрудным знаком "Стальной крест".

Дарья впервые ушла в армию в 2019 году (фото: facebook.com/ariana.von.stahl)

Воспоминания друзей о Дарии

Друзья и знакомые оставляют посты с сочувствием на странице Дарии.

"Прочитал, что погибла Даша, Молния. Одна из самых ярких и крутых боевых медиков, с кем я общался за эти 1,5 года. Невыразимо грустно. Светлая память", - написал волонтер Юрий Кубрушко.

"Ты любила свою работу. Но какая же это работа, ты сама говорила, что это призвание. Ты была во всем, за что бралась, - лучшей. И ты такая перфекционистка. Ты любила своих побратимов и рассказывала о ваших боевых выездах. Ты спасла сотни людей. Ты так упорно стремилась к победе и я была уверена, что мы отпразднуем это вместе. Ты такая сильная. Такая искренняя. Такая настоящая. Ты и есть огонь", - написала подруга Влада Думенко.

"Трудно, когда погибают те, кого знал. Хотя я ее почти не знала. Но когда погибают девочки - это страшно как тяжело, друзья. И ничего уже не поделаешь, хочется хотя бы иметь возможность сказать: "Я ее знала. Она была невероятной" , - написала военный волонтер Диана Макарова.

Пока детали гибели Дарьи, а также время и место прощания с ней - не сообщают.

Дарию на фронте знали под позывным "Молния" (фото: facebook.com/ariana.von.stahl)