Врут очень правдиво: мошенники выдумали новый способ "развода" украинцев

В Украине промышляют мошенники (коллаж: РБК-Украина)

Мошенники любыми способами пытаются выманить у украинцев последние деньги

Мошенники раздобыли базы данных с номерами мобильных телефонов украинцев и рассылают им сообщения с обещанием крупного выигрыша. Но для этого нужно всего лишь купить товар, а лучше несколько.

Специалисты предупреждают украинцев игнорировать подобные СМС-ки. Товар вам и вправду вероятно пришлют, но вместе с ним поздравление и новый каталог. Мол, вы прошли первый этап и стали его победителем, но чтобы поучаствовать во втором раунде, нужно сделать заказ еще на 3-5 товаров (или неопределенное количество, но на минимальную сумму), пишет Obozrevatel.

"Наша конкурсная комиссия выбрала вас среди множества претендентов. Сумма в 350 тыс. грн уже переведена на счет, вам стоит всего лишь подтвердить свои данные участника и для этого сделать покупку товаров компании Imageclub на рекомендованную сумму от 315 грн", - говорится в сообщении.

Отметим, что такая схема существует уже не один десяток лет, но раньше она работала немного по другим каналам. Сообщение о выигрыше вы находили в рекламах газет и журналов. Если же вы звонили по указанному номеру, попадали в колл-центр, где узнавали ваши данные и отправляли "письма счастья".

Теперь же мошенники переключились на другие - более современные каналы коммуникации - мобильные телефоны.

Юристы говорят, что если речь идет о мелком обмане, то полиция подобные заявления рассматривает в последнюю очередь. Они советуют украинцам объединяться и делать публично и открыто заявления по поводу мошенничества.

Ранее мы писали, что винничанин "кинул" украинцев на 7 миллиардов гривен. Стали известны черные тайны финансовой пирамиды B2B Jewerly.

Также сообщалось, что в метро Киева засекли опытную мошенницу.