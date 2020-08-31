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Винничанин "кинул" украинцев на 7 млрд: раскрыты черные тайны финансовой пирамиды

Понедельник 31 августа 2020 09:08
Винничанин "кинул" украинцев на 7 млрд: раскрыты черные тайны финансовой пирамиды
Финансовая пирамида B2B Jewerly (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Магазины финансовой пирамиды B2B Jewerly обещали украинцам золото, серебро и драгоценные камни

Финансовая пирамида B2B Jewerly, построенная на ювелирных магазинах, была основана мужчиной из Винницы – Николая Гонты. А вот самой фирмы вообще юридически не существует.

Но несмотря на это пирамида успела обокрасть украинцев почти на 7 млрд (точная цифра - 6 млрд 750 млн гривен), говорится в сюжете ТСН.

Еще в том году открывались друг за другом ювелирные магазины B2B Jewerly – десятки в Украине, России и Казахстане. Но эти магазины отличались от обычных тем, что украшения вы не покупали, а их вам "дарили". Да еще и доплачивали за то, что вы эти возьмете их.

Через год украшение за 1000 грн должно было принести вам фантастические проценты, но вместо золота и серебра вам давали сертификаты на сумму от 1 до 27 тысяч гривен. За год людям обещали более 400% прибыли.

Терминалов в магазинах не было, только наличка. Причем брали и в гривнах, и в евро, и в долларах. Вместо этого они давали чек с фейковой печатью.

Специалисты говорят, что ювелирные украшения здесь служили приманкой, чтобы вызвать у людей веру в то, что они все же получат в итоге некоторые ценности. Около 600 тысяч украинцев стали жертвами пирамиды.

Тем временем, основатель пирамиды Николай Гонта продолжает заверять украинцев, что главной его целью было благосостояние украинцев.

Как финансовая пирамида обманула украинцев на 7 млрд грн (видео: YouTube/ТСН)

Напомним, что СБУ накрыла пирамиду B2B Jewelry, все магазины финансовой пирамиды закрыты. Тем временем адвокаты Гонты собираются настаивать на том, что люди отдавали свои деньги добровольно.

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