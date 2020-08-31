Брешуть дуже правдиво: шахраї вигадали новий спосіб "розводу" українців

В Україні промишляють шахраї (колаж: РБК-Україна)

Шахраї будь-якими способами намагаються виманити у українців останні гроші

Шахраї роздобули бази даних з номерами мобільних телефонів українців і розсилають їм повідомлення з обіцянкою великого виграшу. Але для цього потрібно всього лише купити товар, а краще декілька.

Фахівці попереджають українців ігнорувати подібні СМС-ки. Товар вам і справді ймовірно пришлють, але разом з ним привітання і новий каталог. Мовляв, ви пройшли перший етап і стали його переможцем, але щоб взяти участь у другому раунді, потрібно зробити замовлення ще на 3-5 товарів (або невизначену кількість, але на мінімальну суму), пише Obozrevatel.

"Наша конкурсна комісія вибрала вас серед безлічі претендентів. Сума 350 тис. грн вже переведена на рахунок, вам варто лише підтвердити свої дані учасника і для цього зробити покупку товарів компанії Imageclub на рекомендовану суму від 315 грн", - йдеться в повідомленні", - сказано в повідомленні.

Відзначимо, що така схема існує вже не один десяток років, але раніше вона працювала трохи за іншими каналами. Повідомлення про виграш ви знаходили в рекламах газет і журналів. Якщо ж ви телефонували за вказаним номером, потрапляли в колл-центр, де дізнавалися ваші дані і відправляли "листи щастя".

Тепер же шахраї перемикнулися на інші - більш сучасні канали комунікації - мобільні телефони.

Юристи кажуть, що якщо мова йде про дрібний обман, то поліція подібні заяви розглядає в останню чергу. Вони радять українцям об'єднуватися і робити публічно і відкрито заяви з приводу шахрайства.

Раніше ми писали, що вінничанин "кинув" українців на 7 мільярдів гривень. Стали відомі чорні таємниці фінансової піраміди B2B Jewerly.

Також повідомлялося, що у метро Києва засікли досвідчену шахрайку.