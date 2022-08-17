Названа самая популярная категория мужчин, которым предлагают разрешить выезд за границу

Наиболее обсуждаемой категорией мужчин, которым рассматривают в Раде возможность выезда за границу во время военного положения являются моряки. Это объясняют возможностью положительно повлиять на экономику страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата, члена Комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федора Вениславского во время брифинга.

"Наиболее известная категория лиц, которых предлагают отпускать за границу - это моряки, которые выполняют свои задачи или трудоустраиваются на иностранных торговых судах", - сказал Вениславский.

По его словам, главной мотивацией тех, кто является сторонниками либерализации или разрешения выезда этой категории является то, что моряки могут зарабатывать на судах деньги, которые потом будут поступать в Украину.

"Но этот вопрос очень сложный и неоднозначный. Среди народных депутатов нет единства в понимании того, стоит ли либерализовать возможность выезда за границу", - подытожил Вениславский.

Стоит отметить, что ранее электронная петиция о выезде украинских моряков за границу в период военного положения набрала необходимое количество голосов, впрочем, как ответил президент Владимир Зеленский в отношении граждан Украины не может быть привилегий, в частности, по профессиональной принадлежности.

Напомним, также стало известно, снимут ли запрет на выезд мужчин, не подлежащих призыву на военную службу по мобилизации, в ближайшее время.