ua ru
Ср, 17 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Названа самая популярная категория мужчин, которым предлагают разрешить выезд за границу

Новина українською →
Киев, Среда 17 августа 2022 12:53
Названа самая популярная категория мужчин, которым предлагают разрешить выезд за границу Фото: названа самая популярная категория мужчин, которым предлагают разрешить выезд за границу (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Наиболее обсуждаемой категорией мужчин, которым рассматривают в Раде возможность выезда за границу во время военного положения являются моряки. Это объясняют возможностью положительно повлиять на экономику страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата, члена Комитета ВРУ по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федора Вениславского во время брифинга.

"Наиболее известная категория лиц, которых предлагают отпускать за границу - это моряки, которые выполняют свои задачи или трудоустраиваются на иностранных торговых судах", - сказал Вениславский.

По его словам, главной мотивацией тех, кто является сторонниками либерализации или разрешения выезда этой категории является то, что моряки могут зарабатывать на судах деньги, которые потом будут поступать в Украину.

"Но этот вопрос очень сложный и неоднозначный. Среди народных депутатов нет единства в понимании того, стоит ли либерализовать возможность выезда за границу", - подытожил Вениславский.

Стоит отметить, что ранее электронная петиция о выезде украинских моряков за границу в период военного положения набрала необходимое количество голосов, впрочем, как ответил президент Владимир Зеленский в отношении граждан Украины не может быть привилегий, в частности, по профессиональной принадлежности.

Напомним, также стало известно, снимут ли запрет на выезд мужчин, не подлежащих призыву на военную службу по мобилизации, в ближайшее время.

Читайте РБК-Украина в Google News
мобилизация в Украине Верховная рада
NEWS
ВСУ уничтожили еще 200 оккупантов и шесть танков: названы новые потери России
ВСУ уничтожили еще 200 оккупантов и шесть танков: названы новые потери России
DAILY
Новый премьер и жесткая зима: о чем говорят политики и к чему готовиться украинцам
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Новый премьер и жесткая зима: о чем говорят политики и к чему готовиться украинцам