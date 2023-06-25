Врожай подвоїться після однієї обробки! Чим обприскати помідори і перець

Як підвищити зав'язуваність помідорів і перцю

Часто через не надто сприятливі умови вирощування, такі як спека, посуха, різкі похолодання, нестача елементів помідори і перець дають мало зав'язі, а інколи навіть скидають квітки.

Щоб допомогти рослинам підлаштуватися під ці умови, варто провести правильну обробку.

Чим обробити пасльонові

В цьому допоможуть препарати, які містять речовини, аналогічні тим, які є в пасльонових - помідорах, баклажанах та перці.

Спецзасоби продаються у відповідних магазинах та інтернет-крамницях. Найчастіше вони продаються під назвою типу "Пасліній". Це стимулятор росту, у складі якого є солі аміноспиртів із заміщеними феноксиоцтовими кислотами - аналоги природних регуляторів росту пасльонових культур.

Як проводити обробку

Такий препарат дозується 1 мл на 10 л води. Більше не треба. Варто поприскати таким розчином рослини.

Для високорослих томатів перша обробка проводиться, коли починає квітнути перша-друга китиця у томатів. З пульверизатора треба добряче обприскати рослину.

Коли почне добре в'язатися четверта китиця, варто провести другу обробку.

Низькорослі помідори обробляються всього один раз.

Перець так само обробляється один раз, коли з'являються перша зав'язь перчиків.